Tra luglio e agosto, viaggiare low cost è ancora possibile: ma quali sono le mete più economiche dove andare in vacanza? Ecco le offerte last minute

123RF Vacanze tra luglio e agosto, le destinazioni low cost

In un’estate segnata da aumenti generalizzati dei prezzi e dalla continua rincorsa al risparmio, anche il turismo deve fare i conti con un nuovo approccio economico da parte dei consumatori. Le vacanze, così, si trasformano in vere e proprie operazioni di bilancio: si parte solo se si spende il giusto. Ma c’è una buona notizia: anche nel cuore della stagione, tra luglio e agosto, viaggiare low cost è ancora possibile. Basta muoversi con intelligenza e avere un minimo di flessibilità.

In data 16 luglio 2025, una ricerca a campione sulle piattaforme di comparazione voli, in particolare su Skyscanner, ha permesso di individuare le offerte last minute, per chi è in partenza dai principali aeroporti italiani (Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Linate e Bergamo) verso destinazioni europee e mediterranee, tra le più popolari e accessibili.

Va precisato che i prezzi rilevati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione, in base alla disponibilità, alla rapidità di prenotazione e alle politiche dinamiche delle compagnie aeree nei prossimi giorni. Ma rappresentano una fotografia utile per comprendere l’attuale scenario del turismo low cost.

Voli low cost, le offerte last minute

Nella ricerca effettuata, per chi parte a fine luglio, il panorama dei voli low cost è decisamente variegato. Da Roma, l’aeroporto di Fiumicino, ad esempio, propone partenze last minute a fine luglio verso mete come Valencia in Spagna e Katowice in Polonia a partire da soli 12 euro. Anche Lione, in Francia, e l’isola di Malta rientrano tra le offerte più convenienti.

Parallelamente, Ciampino, fedele alla sua vocazione economica, offre tariffe altrettanto competitive per capitali dell’Est Europa come Praga, Bratislava e Sofia, oltre a Tirana, una meta in forte crescita turistica raggiungibile a soli 17 euro.

Anche Milano si distingue per l’abbondanza di opzioni economiche, un vantaggio amplificato dalla concorrenza tra i suoi tre aeroporti (Malpensa, Linate e Bergamo). Questa competizione spinge le compagnie a mantenere prezzi bassi persino nei mesi estivi centrali. Nello specifico, da Bergamo si possono trovare voli per Sofia e Bucarest a soli 14 euro, mentre da Malpensa si può volare verso la vibrante Barcellona con 45 euro o raggiungere Catania per appena 13 euro. Persino Linate, solitamente considerato più costoso, si allinea alla tendenza con offerte interessanti, come un volo per Lione a 29 euro.

Le mete più economiche ad agosto

Diverse opzioni interessanti ci sono anche per chi parte ad agosto.

Da Roma, per esempio, tariffe più basse si attestano intorno ai 30-35 euro per voli di andata e ritorno. Per Valletta (Malta) è possibile trovare voli a partire da 33 euro per passeggero, con partenza sabato 30 agosto. Per Tirana (Albania) si possono trovare offerte a partire da 34 euro per passeggero, con partenza martedì 26 agosto.

Anche da Milano ci sono buone occasioni, specialmente verso l’Est Europa. Per l’aeroporto di Rzeszów (Polonia) sono disponibili voli di andata e ritorno a 29 euro a passeggero, con partenza giovedì 28 agosto. Per le Isole Baleari (Spagna) EasyJet sta promuovendo offerte per Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza anche nel mese di agosto. Per tutto il mese di agosto, infine, ci sono voli a partire da 29,99 euro per destinazioni come Berlino, Amburgo e Francoforte.

Va ribadito che anche in questo caso i prezzi dei voli sono soggetti a variazioni continue, quindi le tariffe menzionate potrebbero cambiare. È consigliato pertanto utilizzare siti comparatori di voli per monitorare i prezzi e cogliere l’offerta migliore.

Come risparmiare

Le migliori offerte individuate, sono quelle a tratta. Cioè è più facile se si effettuano due ricerche separate, per la partenza e per il ritorno. La vera parola chiave è flessibilità. Se non si è legati a specifici giorni per la partenza e per il rientro, trovare voli low cost è ancora più semplice-

Non solo nelle date – volare martedì o mercoledì è statisticamente più conveniente – ma anche nella scelta della destinazione. L’approccio vincente è quello che parte dal prezzo, non dal sogno: dove posso andare con 20 euro? E da lì si costruisce il viaggio.

Utilizzare la funzione “Ovunque” di Skyscanner e impostare la ricerca su “mese intero” è una delle tecniche più efficaci per scovare occasioni. Il resto lo fa un po’ di adattabilità: partire all’alba, accettare scali, scegliere aeroporti secondari, spostarsi via terra sul luogo.