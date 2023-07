Affitti alle stelle, le alternative: i quartieri più economici

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Prezzi affitto alle stelle: i quartieri più economici per cercare casa

Il tema degli affitti continua a essere più che mai attuale in Italia. Si parla spesso di città come Milano, che vanta un range di prezzi davvero proibitivo, spesso offrendo soluzioni come una singola stanza al costo di un bilocale.

In situazioni di questo genere può risultare particolarmente utile poter fare affidamento su una vera e propria guida che, di regione in regione, offra una visione chiara di quelli che sono i quartieri più economici nelle città principali e rispettive province.

Affitti bassi in Italia: top 5

La situazione affitti in Italia è molto delicata e costringe migliaia di persone ogni anno a condizioni altamente precarie. Di fatto in tantissimi sono costretti a scegliere tra una casa abitabile e decente e un’area che sia nei pressi del proprio lavoro.

Troppo spesso le due cose non sono conciliabili, come nel caso esempio di Milano. Nel nostro Paese i canoni d’affitto sono aumentati del 3.8% a maggio 2023 e, guardando allo scorso anno, si registra un’impennata dell’11.8%. Un report pubblicato da Idealista evidenzia però quelli che sono i quartieri più economici. Un modo per tendere la mano a chi non ha minimamente la chance di sottostare al sistema attuale.

A occupare i primi due posti di questa particolare classifica è la Campania. Nello specifico attenzione rivolta alla stessa località, ovvero Giugliano. Il quartiere principe in termini di tasso degli affitti è Spazzilli-Oasi Sacro Cuore. È infatti possibile individuare annunci che prevedono un costo di 5,17 euro/mq.

Come detto, anche la medaglia d’argento spetta a Giugliano, precisamente con il quartiere Casacelle-Campopannone. Ricordiamo l’area è quella della provincia di Napoli e la distanza dal centro del capoluogo è di circa 14 km. In questo secondo esempio il prezzo più basso riscontrato è di 6,62 euro/mq.

Restiamo al Sud per il terzo posto, passando in Sicilia. Siamo a Palermo, precisamente nel quartiere Libertà, che presenta un tariffario minimo di 6,85 euro/mq. Terminato il podio, proviamo però a fare un raffronto pratico. In Italia si è arrivati, in media, a 13 euro/mq. Ciò vuol dire che un appartamento da 50 mq (in alcuni annunci viene calcolata anche l’area calpestabile soppalcata, dedicata molte volte unicamente al letto, ndr) si pagano 650 euro. Una cifra che per alcuni è anche troppo bassa, considerando le esperienze vissute e raccontate nei grandi centri, soprattutto universitari.

Il quarto posto strappa un sorriso anche al Nord Italia, con il quartiere Sestri Ponente di Genova che vanta un prezzo minimo d’affitto di 7,50 euro/mq. A chiudere il quintetto di testa è nuovamente la Sicilia, stavolta con Catania, quartiere Province. Il costo registrato qui è di 7,67 euro/mq.

Quartieri economici: il resto della top 10

Una situazione gravosa a dir poco, che richiede l’immediato intervento del governo Meloni. Proseguendo, la Campania fa nuovamente capolino in questa classifica. Stavolta, però, siamo molto più vicini al centro. Il quartiere è quello di Chiaiano-Zona Ospedaliera, con una distanza che va dagli 8 ai 10 km e un prezzo medio di 8,62 euro/mq.

Ritorna anche l’area di Genova, con Sturla-Quarto in settima posizione. La tariffa è qui maggiore rispetto al sesto posto di un nulla, o quasi, assestandosi sugli 8,63 euro/mq. Ottavo posto invece per Torino, che fa segnare 8,96 euro/mq per il quartiere Santa Rita. Chiudiamo con Trieste e, nuovamente, Catania.

Nel primo caso parliamo di Barriera Vecchia a 9,09 euro/mq. Nel secondo, invece, il costo nel Centro Storico è di 9,29 euro/mq. Non esiste però soltanto la top 10, ovviamente. Segnaliamo, quindi, anche il quartiere Politeama di Palermo, il Centro Storico di Perugia e Albaro a Genova, con prezzi al di sotto dei 10 euro/mq in molti casi.