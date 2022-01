Manovra: via IRAP e spinta al digitale, le misure per le imprese

Nella Legge di Bilancio ci sono quasi 10 miliard i destinati al sostegno delle imprese del comparto industriale. Oltre alle regole fissate per evitare le delocalizzazioni selvagge, sono stati previsti aiuti per favorire digitalizzazione e sostenibilità.

Tra questi trova spazio di nuovo il programma Transizione 4.0 che è stato prorogato fino al 2025 (ma con sostegni diluiti). È stato incrementato di 3 miliardi il fondo per i prestiti alle PMI mentre cambia il Patent box: l'incentivo sui brevetti (esclusi i marchi) passa dal 90% al 110% ed è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Con uno stanziamento di 1,2 miliardi, l'Irap sarà cancellato per circa 835mila autonomi, tra professionisti e ditte individuali. Per raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale, viene confermato il sostegno a innovazione e sviluppo, ma con qualche aggiustamento. Innanzitutto, l'ex iperammortamento – divenuto credito d'imposta sui beni strumentali digitali – viene prorogato al 2025, ma dimezzato rispetto al 2022: sarà del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per la quota fino a 10 milioni e del 5% per la quota sopra i 10 milioni. Il limite massimo di costi ammissibili è di 20 milioni di euro.

Nessuna proroga invece per il superammortamento sui beni tradizionali, che terminerà a giugno 2023. Il credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca è infine prorogato fino al 2031, con un tetto massimo di spesa che si alza a 5 milioni, ma l'aliquota si dimezza al 10%. È stata rifinanziata la cosiddetta "Nuova Sabatini" con 900 milioni di euro fino al 2026. Rimodulati gli stanziamenti annuali e ridotta la possibilità per le imprese di ottenere gli aiuti in un'unica soluzione. Solo i finanziamenti fino a 200mila di euro saranno rimborsati in una volta.

Capitolo delocalizzazioni. Arrivano nuove norme per tutelare lavoratori e territori quando un'impresa decide repentinamente di chiudere. Serviranno tre mesi di preavviso, un piano per rendere il meno traumatici possibile gli esuberi e ci saranno sanzioni raddoppiate per chi viola le procedure. Per quanto riguarda le imprese in crisi, invece, nel 2022 diminuisce di 50 milioni il fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori, che sarà di 150 milioni. Restano invariati gli importi previsti per il 2023 e il 2024, pari a 200 milioni all'anno.

Per il contratto di espansione vengono stanziati complessivamente oltre 1,6 miliardi per il triennio 2022-2024, destinati agli accordi per lo scivolo pensionistico fino a cinque anni, favorendo il turnover con una assunzione ogni tre uscite di lavoratori e per la riduzione dell'orario di lavoro. La manovra abbassa a 50 dipendenti la soglia delle imprese che possono accedervi.

Infine, per favorire il ricambio, l'esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che provengono da imprese in crisi. Lo sgravio è totale anche per le PMI che assumono nei primi tre anni di tirocinio.