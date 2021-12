Manovra vede il traguardo: da Irpef a superbonus, cosa cambia

Dal taglio di Irpef e Irap, alla rateizzazione delle bollette, passando per il rifinanziamento del bonus tv e riscrittura della patent box: terminato l’esame della Legge di Bilancio in Commissione Bilancio del Senato con il semaforo verde agli emendamenti.

Irpef a 4 scaglioni: cosa cambia

Semaforo verde al pacchetto fiscale messo a punto dal Governo. La norma vara, di fatto, la nuova Irpef a quattro scaglioni con una clausola di salvaguardia per i redditi inferiori a 15.000 euro che manterranno il bonus da 100 euro.

Aliquote, dunque, da cinque a quattro: Il 23% fino a 15.000 euro, il 25% da 15.000 a 28.000 euro, il 35% da 28.000 a 50.000 euro ed il 43% oltre i 50.000 euro. Resta il bonus di 100 euro per i redditi al di sotto i 15.000 euro, mentre quelli da 15.000 a 28.000 lo avranno in base all’ammontare delle detrazioni. Arriva anche l’abolizione dell’Irap per gli autonomi.

Superbonus per villette: via tetto Isee

Attesissima e particolarmente sofferta l’approvazione dell’ emendamento sul superbonus 110%, che alla fine elimina il vincolo del tetto Isee per le villette per ottenere lo sgravio in caso di ristrutturazione.

Sì anche al rinvio di tre mesi fino al 31 marzo del 2022 del pagamento del canone unico patrimoniale (che ha sostituito la Tosap/Cosap) per esercizi commerciali e ambulanti. Via libera pure alla proroga fino al 2025 del superbonus-sisma 110% per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici dall’aprile del 2009.

Bonus mobili, le novità

Disco verde all’innalzamento del tetto di spesa detraibile del bonus mobili da 5.000 a 10.000 euro. Rinviata poi di due anni, fino al 2024, l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo del volontariato

Proroga di sei mesi, per pagare, senza interessi di mora, le cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo del prossimo anno.

Arriva lo sgravio contributivo al 100% per tre anni a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25.

Previsto anche un fondo da 60 milioni di euro complessivi (30 per il 2022 e 30 per il 2023) presso il Ministero del lavoro “al fine di introdurre nell’ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale”.