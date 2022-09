Luce e gas, si va verso rateizzazioni a 6 mesi per le imprese

Fonte: 123RF bollette di luce e gas

Come da volontà di Mario Draghi, con l’appoggio fra gli altri di Giorgia Meloni, non ci sarà alcuno scostamento di bilancio per il decreto in soccorso di famiglie e imprese contro il caro bollette, ma una stanziamento da 12/13 miliardi che servirà, innanzitutto, a predisporre un piano di rateizzazione delle bollette per le imprese italiane.

Garanzia Sace?

A quanto apprende l’Adnkronos, il governo – nel nuovo dl aiuti il cui ammontare verrà definito nel Consiglio di oggi – dovrebbe introdurre la rateizzazione delle bollette per sostenere le imprese alle prese con i rincari per un periodo di sei mesi. Per compensare i mancati incassi temporanei delle società produttrici, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con le garanzie Sace.

Credito d’imposta

Le stesse fonti confermano che nel provvedimento – che dovrebbe aggirarsi tra i 12-13 miliardi – non figurerà la cassa integrazione ‘scontata’, ovvero una Cig a costi più contenuti del normale per i settori più esposti al caro energia. Nel dl ci sarà la proroga del credito d’imposta al 25% fino a fine anno.

Dopo il Cdm, la roadmap che il governo ha in mente è quella di un passaggio parlamentare già martedì della prossima settimana, per aggiornare gli obiettivi di finanza pubblica, dunque un nuovo Cdm l’indomani, nella giornata di mercoledì, per chiudere la ‘partita’ del nuovo dl sostegni.

Letta

“Non è bastato far cadere il governo Draghi. Ora 17 miliardi di aiuti che servono subito a famiglie e imprese sono bloccati. Tutto per piccoli calcoli elettorali. Tutto sulla pelle dei cittadini”. Lo ha scritto su twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Salvini

Sempre per lo scostamento di bilancio il leader della Lega Matteo Salvini: “Dobbiamo mettere soldi veri, rischiamo lo stesso disastro del Covid. Io mi chiedo: è meglio mettere 30 miliardi oggi oppure perdere altri due o tre mesi e metterne 100 per pagare la cassa integrazione a 1 milione di disoccupati?”. Sono le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, a Il sorpasso su Rai Isoradio.