La crisi in Ucraina tiene in ostaggio l’UE: ecco cosa c’è da sapere sugli stoccaggi

Le temperature più miti del previsto e le consegne senza precedenti di gas naturale liquefatto (GNL) da altre parti del globo hanno tamponato la situazione, ma il livello basso degli stoccaggi europei di gas continua a essere una preoccupazione per governi e operatori del settore. La vera sfida si giocherà tra qualche settimana, quando storicamente i serbatoi si iniziano a riempire di più: la stagione invernale del gas va infatti da ottobre a marzo, mentre quella estiva inizia ad aprile. Tipicamente nella stagione estiva i prezzi e la domanda del gas sono più bassi e quindi può indirizzare più carburante allo stoccaggio, ma l’anno scorso ciò non si è verificato. Su ciò ha pesato l’offerta globale scarsa (a causa dell’elevata domanda in Asia e dei flussi limitati dalla Russia), che ha fatto lievitare i prezzi e spinto meno gas negli stoccaggi. La preoccupazione è ora che le forniture di gas russo possano essere addirittura interrotte in caso di conflitto con l’Ucraina, facendo vivere alle economie europee un altro autunno e inverno da incubo nel 2022.

I rischi per una situazione già debole

Secondo le stime di Rystad Energy, un’escalation delle tensioni militari tra Russia e Ucraina potrebbe mettere a rischio fino a 155 miliardi di metri cubi all’anno di importazioni di gas naturale in Europa, se il conflitto dovesse causare l’interruzione delle consegne da parte della Russia. La cifra corrisponde al 30% della domanda annuale di gas dell’Europa occidentale. Sebbene sia improbabile una chiusura totale del gasdotto russo, i mercati del gas europei sono già in una posizione precaria: le scorte di gas sono ai minimi da cinque anni, i prezzi internazionali del GNL sono altamente volatili e il gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia alla Germania non dovrebbe essere operativo almeno fino alla seconda metà di quest’anno. “Nonostante la politica implicita dell’Europa di ridurre la propria dipendenza dal gas russo, come dimostrato dal significativo accumulo di impianti di importazione di GNL sulle coste dell’Europa occidentale negli ultimi anni, la Russia svolge un ruolo fondamentale nel contribuire a soddisfare il fabbisogno di gas della regione. Di conseguenza, qualsiasi conflitto militare potrebbe avere gravi conseguenze per l’approvvigionamento di gas europeo”, ha affermato Sindre Knutsson, vicepresidente per l’analisi del mercato del gas e del GNL di Rystad Energy.

Le temperature miti hanno migliorato la situazione

Sebbene i livelli delle scorte siano ancora bassi, i prelievi di gas in tutta Europa sono rallentati nelle ultime settimane grazie al clima mite, lasciando i siti di stoccaggio europei in uno stato più sano di quanto temuto a dicembre. Secondo Gas Infrastructure Europe, gli stoccaggi in tutta Europa erano pieni al 33% al 14 febbraio, rispetto al 41% di un anno fa. “Le temperature sono state miti da Natale in poi e si prevede che rimarranno miti nell’Europa nord-occidentale per tutto il resto di febbraio, che, insieme al clima relativamente mite in Asia, è stato il fattore più importante per far passare l’inverno in Europa senza svuotare i depositi”, ha commentato James Huckstepp, analista di S&P Global Platts Analytics. “Anche il continuo cambiamento della domanda, i problemi dell’industria e l’ottimizzazione dell’offerta, in particolare dalla Norvegia, sono stati fondamentali per mettere il Vecchio Continente in una posizione molto più confortevole rispetto a due mesi fa”, ha aggiunto Huckstepp.

Le mosse dell’Unione europea

La Commissione europea prevede di proporre incentivi e obblighi per garantire scorte sufficienti di gas in un piano d’azione per “un’energia più accessibile, sicura e sostenibile”. Il provvedimento dovrebbe essere presentato il mese prossimo, secondo le indiscrezioni di diversi media internazionali, e includerà un requisito legale per gli stati membri di avere un livello minimo di storage entro il 30 settembre di ogni anno, secondo una bozza del piano. “Nell’attuale crisi, il ruolo dello stoccaggio del gas è diventato particolarmente importante”, ha affermato la Commissione UE nella bozza di documento, che potrebbe ancora cambiare prima della sua presentazione al pubblico. “Tuttavia, lo stoccaggio può svolgere il suo ruolo di sicurezza solo quando viene riempito al livello appropriato prima della stagione del riscaldamento, anche in condizioni di mercato avverse e indipendentemente dalla proprietà”, viene sottolineato.