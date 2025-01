Innovazione e leadership negli scavi e demolizioni

Fonte: Getty Images Prp Leader in scavi e demolizioni

Con oltre 70 anni di esperienza, Vangi Srl è un’azienda leader nel settore degli scavi e demolizioni, riconosciuta per la qualità dei servizi e l’attenzione all’innovazione. Operativa principalmente in Toscana ed Emilia Romagna, Vangi si rivolge a studi di progettazione, direzioni lavori e committenti di infrastrutture pubbliche e private, offrendo soluzioni integrate che combinano efficienza, sostenibilità e sicurezza.

Servizi completi per il settore edilizio

La gamma di servizi di Vangi Srl copre ogni aspetto del settore edilizio, garantendo soluzioni su misura per le esigenze di ogni cliente:

Demolizioni complesse: L’azienda utilizza tecnologie avanzate per demolire strutture in sicurezza, incluse quelle in cemento armato.

L’azienda utilizza tecnologie avanzate per demolire strutture in sicurezza, incluse quelle in cemento armato. Scavi e movimentazione terra: Grazie all’esperienza e alle attrezzature all’avanguardia, Vangi realizza interventi di alta precisione, fondamentali per progetti infrastrutturali e residenziali.

Grazie all’esperienza e alle attrezzature all’avanguardia, Vangi realizza interventi di alta precisione, fondamentali per progetti infrastrutturali e residenziali. Trasporto e smaltimento rifiuti edili: L’azienda gestisce materiali da demolizione come calcinacci e terre, rispettando tutte le normative ambientali.

Ogni fase del lavoro è gestita con massima attenzione ai dettagli, garantendo risultati di qualità che rispettano tempistiche e budget. Vangi è il partner ideale per chi cerca servizi di scavi e demolizioni in Toscana.

Innovazione tecnologica e sostenibilità

Uno degli aspetti che distinguono Vangi Srl è l’attenzione all’innovazione tecnologica. L’azienda investe continuamente in attrezzature di ultima generazione, come frantoi ibridi e mezzi Euro 6, progettati per ridurre le emissioni e ottimizzare l’efficienza operativa. Questi macchinari non solo migliorano la produttività, ma consentono anche di minimizzare l’impatto ambientale delle operazioni.

L’impegno verso la sostenibilità si riflette anche nella progettazione dei nuovi uffici modulari dell’azienda, realizzati utilizzando materiali ecosostenibili. Questo approccio testimonia la volontà di Vangi di contribuire attivamente a un futuro più green, in linea con le esigenze di un settore sempre più orientato alla responsabilità ambientale.

Progetti di rilievo in Toscana ed Emilia Romagna

Grazie alla sua esperienza e competenza, Vangi Srl ha partecipato a numerosi progetti di grande rilievo, che dimostrano la capacità dell’azienda di gestire interventi complessi con precisione e professionalità:

Gli scavi per la terza corsia autostradale sulla A1 tra Barberino e Incisa, trasporti e forniture di importanza strategica per migliorare la viabilità regionale.

Opere di urbanizzazione per il centro Amazon a Calenzano, dove Vangi ha dimostrato grande efficienza nella movimentazione terra e nei trasporti.

Gli scavi per il centro benessere Asmana a Campi Bisenzio, un progetto completato con successo grazie a un’attenta pianificazione e all’uso di tecnologie avanzate.

Ogni progetto è stato realizzato con l’obiettivo di offrire soluzioni su misura, che soddisfino le esigenze specifiche dei clienti e rispettino al contempo gli standard più elevati in termini di sicurezza e sostenibilità.

Il valore dell’esperienza e della professionalità

L’esperienza pluridecennale di Vangi Srl è il motore che guida ogni attività. L’azienda conta su un team di professionisti altamente qualificati, in grado di affrontare ogni sfida con competenza e passione. Questo, unito a un parco macchine composto da oltre 170 mezzi moderni, rende Vangi una realtà leader nel settore.

Inoltre, l’attenzione costante all’innovazione e alla formazione del personale consente all’azienda di mantenere elevati standard qualitativi, posizionandosi come punto di riferimento per committenti pubblici e privati.

Grazie alla nostra esperienza pluridecennale, alla costante innovazione e alla professionalità del nostro team, Vangi Srl è il partner ideale per chi cerca soluzioni affidabili e sostenibili nel settore degli scavi, demolizioni e trasporto rifiuti edili. Operiamo principalmente in Toscana ed Emilia Romagna, garantendo qualità, sicurezza e attenzione all’ambiente in ogni progetto.

