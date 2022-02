Inflazione vola al 5%: quanto costa alle famiglie italiane

Il rebus dell’inflazione mette in difficoltà l’Europa e, nello specifico, l’Italia, rischiando di fagocitare almeno in parte i segnali di ripresa economica. La BCE ha inseguito per anni un’inflazione al 2% come sintomo di ripresa di consumi e produzione contro una temuta stagnazione, ora il dato è andato ben oltre attestandosi vicino al 5%. Numeri che si traducono “in un maggior esborso, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, pari a +1.474 euro annui a nucleo”. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

Quasi tutta colpa dell’energia, o quasi, che nonostante il tentativo del governo di calmierare i prezzi negli ultimi sei mesi del 2021 e nel primo trimestre del 2022, fa da combustibile alla ”fiammata”. L’Istat oggi ha annunciato che a gennaio i prezzi al consumo hanno registrato un incremento del 4,8% su base annua, dato record dal 1996, e le prospettive delineano ”una fase calda nei mesi più vicini”.

Scudo euro

E per fortuna che c’è l’euro che, dalla sua introduzione, ”sembra aver svolto una funzione di contenimento delle dinamiche inflattive”, spiega l’Istituto. Facendo un confronto tra dicembre 2021 e il dato del 2001 (ultimo anno della lira), emerge che ”20 anni di euro hanno costituito un elemento di scudo contro le dinamiche inflazionistiche più marcate”.

Ripresa a rischio

L’Istat delinea quindi un quadro in cui il covid è ancora il protagonista assoluto: l’arrivo dei vaccini, lo scorso anno, ha consentito di far ripartire l’economia mondiale, con la conseguente impennata della domanda di fonti energetiche. La conseguenza ben conosciuta è stato il boom dei prezzi della bolletta, per le famiglie e per le imprese. La somma degli effetti diretti e indiretti potrebbe mettere a rischio la ripresa economica, che secondo le stime del ministero dell’Economia quest’anno dovrebbe superare il 4%.

Effetto sui risparmi

Inoltre ”un’inflazione così elevata, oltre a colpire i consumatori, può mettere a rischio anche i risparmi, obbligazioni e titoli di Stato”. Infatti ”se i prezzi aumentano rapidamente, i danari sul conto corrente che non garantisce alcun tipo di rendimento si svaluteranno della percentuale di inflazione, quindi ovviamente se l’inflazione dovesse essere duratura questo potrebbe avere impatto negativo”, spiega l’Istituto. ”Anche le obbligazioni, i titoli di Stato, possono essere a rischio visto che i rendimenti sono mediamente bassi e spesso fissi nel tempo, con tutte le conseguenze del caso”.

I numeri

Il dato di gennaio segna un balzo in avanti, rispetto a una tendenza che era già in forte crescita: l’aumento dei prezzi al consumo era stato del 3,9% a dicembre del 2021, del 3,7% a novembre e del 3% a ottobre. Il nuovo dato porta l’inflazione acquisita per il 2022 a +3,4% per l’indice generale e a +1% per la componente di fondo.

L’ulteriore marcata accelerazione dell’inflazione su base tendenziale, spiega nel dettaglio l’Istituto di statistica, è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare a quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +93,5%), e in misura minore ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +23,1%), dei beni alimentari, sia lavorati (da +2,0% a +2,4%) sia non lavorati (da +3,6% a +5,4%) e a quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,3% a +3,5%); da segnalare, invece, il rallentamento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,4%).

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile a +1,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +1,6% a +1,8%. Osservando le macro aree, su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +5,5% a +7,1%), mentre la crescita di quelli dei servizi rimane stabile a +1,7%; il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni resta negativo (-5,4 punti percentuali), ampliandosi rispetto a quello registrato a dicembre (-3,8). Accelerano sia i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,4% di dicembre a +3,2%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +4,0% a +4,3%).

Salasso per le famiglie

“Di rialzo stratosferico e disastroso, una Caporetto per le tasche delle famiglie” parla Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori sottolineando che “da giugno a gennaio, in appena 7 mesi, l’inflazione è passata da +1,3% a +4,8, 3,7 volte in più, e questo per colpa dei rincari dei beni energetici, senza i quali oggi l’inflazione sarebbe pari solo all’1,8%”.

“Una catastrofe che rallenterà la ripresa in corso, per colpa dei minori consumi, indispensabile per far far fronte all’impennata dei prezzi. L’inflazione a 4,8% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1715 euro su base annua, 840 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 416 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 1611 euro, 843 per l’abitazione, 362 per i trasporti, in media per una famiglia il rialzo complessivo è di 1389 euro, 791 per l’abitazione e 266 per i trasporti. Ma il record spetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di più di quelle con i figli per la cura della casa, hanno un aggravio annuo di 1783 euro, 996 solo per l’abitazione” conclude Dona.