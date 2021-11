L’inflazione galoppa a +3,8%. In fumo uno stipendio annuo

L’inflazione torna a galoppare in Italia e in Europa, raggiungendo livelli che non si vedevano dal lontano 2008. A novembre, nel Belpaese, è salita del 3,8% secondo le ultime stime dell’Istat.

Inflazione: pesano energia e trasporti

A pesare i prezzi dei beni energetici, alimentari e dei servizi dei trasporti. Crescono i prezzi dei beni alimentari, di quelli per la cura della casa e della persona (da +1,0% a +1,4%) e di quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +3,1% a +3,8%).

L’inflazione brucia quasi uno stipendio

Complessivamente gli aumenti di novembre – secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori – peseranno su ogni famiglia per +1.132,40 euro annui. “Gli aspetti che preoccupano maggiormente sono i forti rincari su beni primari quali energia elettrica, gas, carburanti e alimentari: secondo le stime del nostro Osservatorio i rincari dovuti a tali voci ammontano ad oltre 551,65 euro annui. Un’impennata simile dei prezzi non potrà che influire negativamente sui consumi natalizi, per i quali si prevede una frenata, oltre che sulle condizioni delle famiglie già fortemente compromesse dalla crisi determinata dalla pandemia”.

L’Inflazione in Europa

L’inflazione annua nell’area euro è prevista al 4,9% a novembre, in rialzo dal 4,1% di ottobre, secondo la stima flash di Eurostat. Il rialzo dei prezzi al consumo è superiore al consensus, la media delle attese degli analisti. In Germania è stimata al 6%, in Italia al 4%. L’inflazione core, depurata dalle componenti più volatili (cibo, energia, alcolici e tabacchi), è salita al 2,6% in novembre, dal 2% di ottobre.

Secondo gli osservatori, l’inflazione tedesca dovrebbe tornare a scendere già dal mese prossimo e il calo continuerà nel 2022 fino ad arrivare attorno al 2% (per alcuni economisti leggermente sopra la soglia del 2%, per altri leggermente sotto), avvicinandosi così all’obiettivo di medio termine della Bce.