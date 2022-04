Il Milan europeo di Investcorp punta forte su Mahrez del Manchester City

Il nuovo Milan targato InvestCorp – il fondo del Bahrein in trattativa esclusiva con Eliott per rilevare la proprietà del club rossonero – potrebbe ripartire da Riyad Mahrez, giocatore classe 1991 del Manchester City e compagno di nazionale algerina di Ismael Bennacer.

Rumors dalla Francia

Secondo notizie provenienti dalla Francia, segnatamente dal sito footmercato.net, sarebbe infatti proprio Mahrez il primo obiettivo indicato dalla nuova proprietà in pectoris per rafforzare il reparto avanzato della squadra di Pioli.

Ruolo scoperto

Mahrez può giocare da classico trequartista dietro la punta o spostarsi più a destra come esterno d’attacco, entrambi ruoli in cui il Milan ha necessità di alzare l’asticella tecnica e fisica rispetto a Brahim Diaz e Junior Messias che hanno spesso coperto le due posizioni in questione.

Contratto in scadenza nel 2023

A rendere allettante l’operazione c’è il contratto di Mahrez col Manchester City, in scadenza nel giugno 2023 e dunque ‘attaccabile’ a cifre inferirori rispetto al valore effettivo del giocatore. Tanto che il club di via Aldo Rossi, sempre stando ai rumors d’Oltralpe, avrebbe già avviato i primi contatti preliminati coi ‘citizens’.

L’algerino, autore finora di 23 gol in questa stagione, è nel mirino anche di Real Madrid, del Barcellona e PSG. Ma ora c’è anche il nuovo Milan con targa araba fra le sue pretendenti. E chissà che il City non preferisca cedere Mahrez ad un club in crescita come il Milan rispetto ad avversari già consolidati per la vetta d’Europa.