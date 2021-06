Il Covid alimenta la paura: boom di polizze vita

E’ davvero profondo il solco che la pandemia ha scavato in questi mesi, lasciando conseguenze non solo economiche ma anche sui nostri comportamenti.

Basti pensare che più di 7 individui su 10, pari a oltre 30,7 milioni di italiani, hanno dichiarato di aver sviluppato paure che non avevano prima della pandemia. È uno dei dati emersi dall’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat.

E se dopo mesi di restrizioni, la voglia di tornare alla normalità è incontenibile, sono ancora tanti a fare i conti con la paura.

Analizzando i dati dell’indagine, infatti, è emerso che quasi la metà degli italiani (47,1%), più di 20,6 milioni di individui, ha ammesso di aver paura degli assembramenti; la percentuale raggiungeaddirittura il 67% tra i rispondenti appartenenti alla fascia 65-69 anni.

Tanti, circa 7,8 milioni, coloro che hanno dichiarato di aver paura di incontrare altre persone, sebbene siano amici, familiari o conoscenti; i più timorosi risultano essere i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni (23,2% vs 17,8% nazionale), probabilmente preoccupati dalla possibilità di infettare parenti anziani come i nonni.

Più di 1 italiano su 3 (36,3%, 15,8 milioni), invece, ha ammesso di aver paura di salire sui mezzi pubblici, mentre più di 9 milioni e mezzo di italiani si dichiarano timorosi per quanto riguarda la possibilità di viaggiare tanto che, come certificato da una precedente indagine di Facile.it, dei 6,5 milioni di italiani che non andranno in vacanza, 2 milioni hanno rinunciato proprio a causa della paura del contagio.