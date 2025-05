Fonte: 123RF Nuovi Frecciarossa per la Germania

Trenitalia ha annunciato che entro la fine del prossimo anno saranno attivate nuove corse dei treni ad alta velocità Frecciarossa in direzione della Germania. La prima tratta, che sarà effettivamente effettuata entro dicembre 2026, porterà i passeggeri da Roma a Monaco di Baviera, passando per Milano, con corse anche solamente dal capoluogo lombardo fino a quello bavarese.

La nuova offerta è frutto di una collaborazione tra Trenitalia, Deutsche Bann e Obb, e permette alla società italiana di continuare l’espansione delle offerte ad alta velocità in Europa, dopo i collegamenti tra Italia e Francia e l’entrata nel mercato spagnolo.

I Frecciarossa per la Germania

Le tratte verso la Germania saranno servite esclusivamente da Frecciarossa 1000, il modello più recente del treno ad alta velocità più diffuso in Italia. Questo treno è stato scelto principalmente perché è in grado di superare le differenze di alimentazione elettrica presenti nelle varie reti ferroviarie europee. L’offerta prevede inizialmente le tratte:

Milano-Monaco di Baviera, con fermate a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck e una durata di 6:30 ore;

Roma-Monaco di Baviera, con fermate a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck e una durata di 8:30 ore.

I collegamenti giornalieri, per i primi due anni, saranno quattro. Trenitalia prevede però un’espansione rapida di questa tratta, con l’aumento delle corse a 10 entro il 2028 e l’allungamento del servizio fino a Napoli in Italia e Berlino in Germania. Sono coinvolte nell’accordo anche le ferrovie austriache, visto che i Frecciarossa passeranno per il valico del Brennero.

Il ruolo del tunnel del Brennero

I Frecciarossa diretti verso la Germania passeranno infatti attraverso il principale valico di confine tra Austria e Italia, il Brennero. L’attraversamento delle Alpi è uno dei principali fattori che rallentano questa corsa, prolungando di molto i tempi di percorrenza. Le ferrovie di montagna non sono adatte all’alta velocità, un problema riscontrato anche dalla tratta Milano-Parigi.

Entro il 2032 però, dovrebbe essere completato il tunnel di base del Brennero. Una galleria lunga 55 chilometri, con inizio a Fortezza, in Veneto, e termine a Innsbruck. Collegandosi alla circonvallazione ferroviaria della città austriaca, anch’essa sotterranea, il tunnel diventerà la galleria più lunga del mondo, 64 chilometri in totale.

Una volta aperto questo collegamento, i viaggi in alta velocità tra Germania e Italia ridurranno le loro tempistiche di percorrenza di un’ora circa, portando la tratta Milano-Monaco a 5:30 ore e quella Roma-Monaco a 7:30 ore.

Il commento di Trenitalia

L’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio ha commentato l’annuncio durante l’evento dedicato al progetto, tenutosi a Monaco di Baviera: “Collegare in treno l’Italia con le principali città europee è uno degli obiettivi strategici del gruppo Fs. Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l’ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani” ha dichiarato.

“Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa” ha concluso l’amministratore delegato di Trenitalia.