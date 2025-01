Il 2024 segna un anno di crescita per il turismo in Italia, con oltre 251 milioni di presenze straniere il Paese ha dimostrato una notevole capacità di attrarre visitatori internazionali

Fonte: 123RF Turismo in Italia in crescita

Nel 2024 il turismo in Italia continua a crescere, segnando un risultato positivo nonostante un contesto economico globale non privo di difficoltà. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che evidenzia un aumento del +2,5% rispetto al 2023 e un incremento delle presenze turistiche che si attesta a oltre 458,5 milioni in un solo anno.

Come va il turismo in Italia

Analizzando i dati sul turismo in Italia, quello più significativo riguarda il contributo dei turisti stranieri, che nel 2024 hanno registrato un aumento del +7,4% delle presenze, con un totale di circa 251,5 milioni.

Questo incremento è in linea con una tendenza già evidente nei mesi precedenti, che ha visto un continuo afflusso di turisti dall’estero, nonostante le sfide economiche legate all’inflazione e all’aumento dei prezzi, non solo in Italia ma in molte delle principali destinazioni turistiche a livello globale.

Il turismo straniero ha dimostrato una capacità di tenuta importante, evidenziando una forte attrattività dell’Italia anche in periodi di incertezze economiche. I visitatori internazionali continuano a scegliere l’Italia per la sua offerta diversificata, che spazia dalla cultura all’arte, dalla gastronomia alla natura. Le città d’arte, le coste e le campagne italiane restano tra le principali attrazioni a livello mondiale, tanto che l’Italia ha mantenuto la sua posizione di leader tra le destinazioni turistiche più ambite.

Il turismo interno in flessione

Se da un lato il turismo internazionale cresce, dall’altro il panorama del turismo interno presenta segni di rallentamento. Secondo le stime, infatti, il turismo domestico chiuderà l’anno con una flessione stimata del -2,8% di presenze e del -2,9% di arrivi. In cifre assolute, il turismo interno dovrebbe toccare i 207 milioni di presenze e 63,8 milioni di arrivi.

Il rallentamento del turismo domestico potrebbe essere collegato alla persistente perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie italiane, che ha inciso sulle loro possibilità di spesa per le vacanze e i viaggi. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei mesi in cui l’inflazione e l’aumento dei costi dei servizi hanno pesato sul budget delle famiglie italiane.

Da dove arrivano i visitatori

I visitatori internazionali, che arrivano soprattutto da Paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Francia, hanno determinato una parte consistente dell’incremento delle presenze. Questo trend positivo è il risultato di un’azione di marketing turistico e di un’alta qualità dei servizi offerti nel settore ricettivo, nella ristorazione e nei trasporti. Le politiche di promozione turistica hanno sicuramente contribuito al consolidamento del nostro Paese come meta privilegiata, favorendo la diversificazione delle esperienze turistiche e aumentando la notorietà delle destinazioni meno conosciute.

Qual è la regione italiana con più turisti

Secondo i dati riportati, la regione italiana con il maggior numero di turisti è il Lazio, con Roma come principale destinazione turistica. La Capitale è infatti una delle città più visitate al mondo, grazie al suo ricco patrimonio storico, culturale e artistico, che include monumenti iconici come il Colosseo, il Foro Romano, la Basilica di San Pietro e il Vaticano. La regione, per questo motivo, attira sia turisti internazionali che italiani, grazie anche alla sua centralità e alla varietà di attrazioni che offre, tra cui le meraviglie naturali dei Castelli Romani e le spiagge sul litorale romano.

Altre regioni molto visitate includono la Toscana, con le sue città d’arte come Firenze, Pisa e Siena, e la Campania, grazie a Napoli, la Costiera Amalfitana, Pompei e la splendida isola di Capri.

Tuttavia, non solo le città d’arte tradizionali come Roma, Firenze, Venezia e Milano sono state meta di un flusso crescente di turisti. Anche le regioni meno battute dal turismo di massa, come la Sicilia, la Calabria, l’Abruzzo e la Puglia, hanno registrato un aumento delle presenze. Inoltre, il turismo enogastronomico, culturale e l’eco-turismo, che spingono i viaggiatori a scoprire luoghi più nascosti e autentici, hanno avuto un ruolo fondamentale in questo incremento.

Le previsioni sul turismo in Italia

Il dato relativo alla crescita del turismo internazionale in Italia nel 2024 è un segnale positivo per il settore, ma non privo di sfide per il futuro. Nonostante l’incremento delle presenze, la concorrenza internazionale resta agguerrita. Altri Paesi, infatti, hanno investito pesantemente sul turismo sostenibile e innovativo, e l’Italia dovrà continuare a diversificare la propria offerta e a migliorare i servizi per mantenere la propria posizione di leader.

La sostenibilità, la digitalizzazione del settore e la qualità dei servizi saranno elementi chiave per il futuro del turismo italiano, insieme a politiche di accoglienza che sappiano rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori globali.

Inoltre, la crescita dei turisti stranieri ha portato anche a un aumento della pressione sulle infrastrutture, che potrebbero risentire di un’affluenza così elevata. Il settore dovrà quindi fare i conti con la necessità di investire in modernizzazione e sostenibilità, per garantire che la crescita del turismo non danneggi l’ambiente e la qualità della vita nei luoghi più visitati.