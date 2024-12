L’incertezza in Francia innescherà una nuova crisi dell’Eurozona?

L'analisi di Leopoldo Torralba, senior economist di Arcano Research, spiega i motivi per cui la Francia non avrà un effetto contagio sul resto della UE

Fonte: ANSA La crisi politica in Francia dovrebbe restare circoscritta e non contagiare il resto della UE

L’incertezza politica ed economica francese è destinata a restare, almeno nel breve periodo, ma non dovrebbe innescare una più ampia e seria crisi nel resto dell’Europa. È la conclusione cui giunge Leopoldo Torralba, senior economist di Arcano Research, nella sua analisi sulla situazione in corso a Parigi. “Dopo la mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro francese Michel Barnier, si è aperto un periodo di incertezza politica che si innesta in un contesto economico già messo a dura prova dalla debolezza nel settore manifatturiero e dei servizi”, sottolinea Torralba.

Incertezza dominante

“Barnier lascia dopo aver cercato di forzare l’approvazione della nuova legge finanziaria per il 2025 senza passare dal Parlamento vista l’opposizione dell’estrema destra e della estrema sinistra ai tagli dei costi e all’aumento delle imposte cruciali per soddisfare le richieste della Commissione Europea in tema di riduzione del deficit pubblico”, ha ricordato l’analista. “Ci aspettiamo che l’incertezza politica e quindi economica resteranno. In Francia dovrà essere nominato un nuovo ministro incaricato di convincere almeno una delle due parti all’opposizione ad approvare la Finanziaria. In caso contrario anche il nuovo primo ministro sarà costretto a lasciare – ha spiegato Torralba –. In un simile contesto di incertezza, il tasso del decennale francese potrebbe rimanere elevato per diverso tempo, erodendo la fiducia del mercato e quindi penalizzando l’economia”.

Il confronto con il Bund

“Il rendimento del 10 anni francese si attesta attualmente intorno al 3%, un livello che riteniamo accettabile sulla base di un’argomentazione economica di lungo periodo: se infatti è vero che il differenziale di rendimento con il Bund tedesco è storicamente alto – 0,85% rispetto ad una media ventennale vicina allo 0,30% – il Bund tratta al momento su livelli più bassi di quelli che reputeremmo sostenibili”, ha sottolineato l’economista.

“L’incertezza potrebbe mantenere il tasso del decennale francese su livelli superiori al 3% per diverso tempo, anche se non ci aspettiamo che raggiunga livelli troppo elevati o per un periodo prolungato: se questo dovesse accadere, infatti, i politici francesi inizierebbero a temere l’esplosione di una crisi finanziaria e questo avrebbe l’effetto di incentivare i partiti all’opposizione ad approvare la finanziaria per non essere additati come responsabili – ha fatto notare Torralba –. Di conseguenza non ci aspettiamo che la crisi politica francese possa innescare un più ampia e seria crisi nel resto dell’Europa“.