Nel 2025, le vendite di auto elettriche in Cina supereranno per la prima volta quelle delle auto tradizionali, segnando un traguardo storico che mette la Cina anni avanti rispetto ai suoi concorrenti occidentali. Secondo il Financial Times, si prevede che le vendite di auto elettriche cresceranno del 20%, raggiungendo i 12 milioni di unità, mentre quelle di auto tradizionali diminuiranno del 10%, scendendo a meno di 11 milioni.

Com’è stato possibile il sorpasso

Il sorpasso delle auto elettriche in Cina, secondo Robert Liew, direttore della ricerca sulle rinnovabili di Wood Mackenzie, segna il trionfo del Paese nello sviluppo della tecnologia e nel garantire le forniture dei materiali chiave per le vetture elettriche e le loro batterie. “Vogliono elettrificare tutto. Nessun altro Paese si è avvicinato tanto alla Cina nell’inseguire questo obiettivo”, ha commentato Liew.

Sebbene le vendite di auto elettriche in Cina abbiano rallentato dopo la pandemia, la previsione del sorpasso conferma che l’ambizioso target fissato da Pechino nel 2020 – ovvero che entro il 2035 il 50% delle auto vendute dovessero essere elettriche – è stato raggiunto con 10 anni di anticipo. A rendere possibile il sorpasso delle auto elettriche è una crescita del 20%, con 12 milioni di nuove vetture elettriche previste per il 2025 sul mercato cinese, rispetto ai 5,9 milioni di EV del 2022. Le stime, riportate dal Financial Times, provengono dalle banche Ubs e Hsbc, nonché dai gruppi di ricerca Morningstar e Wood Mackenzie.

Dov’è la maggiore presenza di auto elettriche nel mondo

L’aumento dei veicoli elettrici rappresenta una transizione cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico, poiché, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie), il trasporto su strada contribuisce a circa un sesto delle emissioni globali di gas serra. Questo processo sta avanzando a livello globale, sebbene con ritmi diversi. Il mercato globale degli EV è cresciuto mediamente del 25% annuo fino a novembre, secondo i dati della società di consulenza Rho Motion, anticipati dall’agenzia AP. Il rapporto di Rho Motion per il 2024 prevede che vengano venduti 15,2 milioni di veicoli elettrici a livello mondiale prima della fine dell’anno, mentre secondo l’Aie, le vendite di EV rappresentano una vettura su cinque vendute globalmente, con la maggior concentrazione in Cina.

Altri dati rilevanti per il 2024 mostrano che il Messico ha registrato circa cinque volte più vendite di EV rispetto all’anno scorso, principalmente grazie alla casa automobilistica cinese BYD. Tuttavia, con una popolazione significativamente più numerosa, la crescita del 40% della Cina dall’inizio dell’anno si traduce in un numero molto maggiore di veicoli elettrici rispetto al Messico. Nel Regno Unito, le vendite di EV sono aumentate di circa il 17% dall’inizio dell’anno, mentre in Francia e Germania si è registrata una diminuzione. In Turchia, il mercato degli EV è cresciuto di quasi il 50% grazie all’ingresso di Tesla lo scorso anno e all’incremento delle vendite di Togg, un produttore automobilistico turco. Infine, in Norvegia, che da anni è in testa per quota di veicoli elettrici, nel 2024 il 90% delle nuove auto vendute erano elettriche.