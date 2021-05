Dl Sostegni, contributi a fondo perduto Partite IVA: novità e aliquote 

“E’ un decreto diverso dal passato perchè guarda al futuro, ad un Paese che riapre ma non lascia indietro nessuno“. Con queste parole il Presidente del Consiglio Draghi ieri pomeriggio ha illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni Bis. In arrivo, dunque, una nuova tornata di aiuti a sostegno dell’economia da circa 40 miliardi.

Due, in particolare, le novità come evidenziato dal Premier. Al criterio del fatturato si aggiunge, infatti, quello dell’utile “più giusto – ha spiegato Draghi – ma per accertare il quale occorre più tempo”. La platea dei beneficiari viene ampliata ad ulteriori 370 mila titolari di nuove Partite IVA.

Per quanti hanno già ottenuto il ristoro previsto dal primo decreto Sostegni , non serve domanda: riceveranno in automatico il medesimo importo del primo indennizzo sul conto corrente già indicato. Per chi avesse scelto di utilizzare la somma in credito d’imposta, il nuovo contributo sarà automaticamente riconosciuto nella stessa forma.

Sarà possibile poi chiedere il nuovo contributo in base alle perdite di fatturato non dell’intero 2020 sul 2019, ma del periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021. In questo caso, invece, bisognerà presentare domanda (sarà l’Agenzia delle entrate a definire le modalità). Imprese e Partite IVA che hanno già ottenuto i ristori automatici sopra descritti, riceveranno il conseguente conguaglio. Nel caso in cui il ristoro già riconosciuto in automatico sull’intero 2020 fosse superiore a quello riparametrato, chiesto con la nuova domanda, l’Agenzia delle Entrate scarterà in automatico la nuova richiesta, senza prelevare la differenza.

Cresce la platea

Novità per le imprese che, facendo il calcolo sull’intero 2020, non avevano subito un calo di fatturato pari ad almeno il 30% sul 2019 (quindi tagliate fuori) che invece rientrano nel nuovo parametro prendendo come riferimento il periodo primo aprile 2020 31 marzo 2021 sui 12 mesi precedenti. Il nuovo contributo a fondo perduto si calcola con aliquote diverse.