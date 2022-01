Dagli ipermercati al benzinaio: le attività esenti da Green Pass

Ipermercati, farmacie, benzinai, Questura. Sono queste alcune delle attività in cui sarà consentito entrare dal 1° febbraio senza Green Pass. Il governo ha ormai ultimato l’analisi del Dpcm che il Premier Draghi firmerà nelle prossime ore e che rappresenterà un giro di vite per i No Vax, che sono ancora molti nonostante le restrizioni in via di definizione.

Nella bozza del Dpcm si sottolinea che “nell’attuale contesto emergenziale” le attività escluse dall’obbligo di presentazione del super Green Pass sono “solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”.

Le novità

Fra le novità del Dpcm c’è la possibilità di entrare in un ipermercato ma con molte limitazioni: si potrà fare la spesa alimentare, non acquistare beni non necessari, con l’obbligo dell’esercente di effettuare controlli a campione.

Sarà poi possibile andare in Questura, ma solo per effettuare denunce, per illeciti per ragioni di sicurezza e di tutela dei minori, non per atti di natura amministrativa come il passaporto.

Confermata l’esclusione delle tabaccherie, che non sono più considerate un servizio essenziale, al contrario di quando si era deciso durante il lockdown.

Le attività pass free (o quasi)

La linea di demarcazione del Dpcm sarà quella di definire quali sono i servizi essenziali della persona, che non saranno soggetti all’obbligo di prrsentazione del Green Pass semplice (con tampone) o rafforzato (quello con vaccino o guarigione). Fra lwe attività ammesse vi sono:

Ipermercati, supermercati, discount, minimercati e in genere gli esercizi che vendono beni alimentari (drogherie, macellerie, frutterie ecc).

Benzinai

Negozi che vendono legna, pellet e ogni tipo di combustibile per il riscaldamento ad uso domestico

Negozi di articoli igienico-sanitari, farmacie, parafarmacie, negozi di articoli medicali, ortopedici e di ottica

Uffici Postali e banche solo per riscuotere la pensione

Questure e Tribunali solo per denunce, tutela minori, ragioni di sicurezza

Strutture sanitarie e sociosanitarie ed anche veterinarie

Le attività off-limits

Tutte le altre attività saranno soggette alla presentazione del Green Pass base o rafforzato. Tanto per fare qualche esempio: tutti i negozi che non siano di generi alimentari, librerie, edicole, tabaccai, parrucchieri, barbieri ed estetiste, studi dentistici, poste e banche per servizi doversi dalla riscossione della pensione.

Con le restrizioni arrivano anche i ristori

Il governo sta ragionando anche su nuovi ristori per circa 360 milioni a favore di una serie di attività in crisi a causa delle restrizioni anti-Covid. Fra queste discoteche, piscine, strutture turistiche e così via.