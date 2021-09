Manovra, da riforma fisco e RdC a post Quota100: le incognite

E' ufficialmente iniziato l'autunno caldissimo della politica italiana con il Presidente del Consiglio Mario Draghi che dovrà fare lo slalom tra i tanti ostacoli pronti ad intralciare il cammino dell'esecutivo. Tenuta a bada la prima fase della gestione dell'emergenza (che seppur formalmente non rientrata è quantomeno sotto controllo), il bello, o se preferite il brutto, per il Governo inizia proprio ora in quelli che si annunciano i mesi più delicati. Il dopo Quota 100, la 'bomba' Reddito di cittadinanza e la riforma fiscale i dossier più caldi.

Manovra con incognite

La tabella di marcia è fissata: la Nota di aggiornamento al DEF andrà in CdM il 27 di questo mese in vista del varo della nuova Legge di bilancio (che sarà presentata il 15 ottobre) che si annuncia decisamente più "snella” visto che la maggioranza degli interventi sarà finanziata con il tesoretto arrivato da Bruxelles per il Recovery Plan. Ma il percorso è sempre ad ostacoli visto che serviranno risorse per la mini riforma delle pensioni con Quota 100 in scadenza alla fine dell’anno, i nuovi ammortizzatori, i fondi per la sanità e le cosiddette spese indifferibili: si parte da un'ipoteca da almeno 20 miliardi.

"Bomba" Reddito di Cittadinanza

Intanto, la tensione all'interno della maggioranza cresce di ora in ora e se fin qui con una certosina azione di mediazione il Premier è riuscito a placare gli intenti spesso bellicosi di Salvini, più di un dossier è pronto a diventare una bomba ad orologeria. Su tutti, il Reddito di Cittadinanza: Misura bandiera dei Cinquestelle, il Reddito di Cittadinanza è finito da tempo nel mirino della Lega che ne chiede con forza l'abolizione e ha trovato un solido alleato in Matteo Renzi.

Tradotto: si lavora ad una sintesi con l'obiettivo di "salvare" la misura introducendo delle modifiche necessarie e chieste a gran voce da quanti lo considerano, allo stato, uno strumento inutile. Anzitutto, iter burocratico più snello e regole più stringenti per chi non accetta posti di lavoro disponibili, ma non solo. Il Governo sembrerebbe orientato a coinvolgere le agenzie di reclutamento private nella ricerca del lavoro per i percettori del Reddito di cittadinanza. Addio, dunque, ai centri per l’impiego.

Al momento non ci sono indirizzi definiti. Alcune proposte potrebbero arrivare già a metà ottobre quando cioè si chiuderà una prima fase dei lavori del comitato scientifico sul Reddito di Cittadinanza.

Nelle scorse ore, intanto, è arrivato il durissimo affondo della leader di Fdi Giorgia Meloni che non fa retromarcia dopo aver parlato della misura di sostegno come di un “metadone di Stato”. Anzi insiste: “Ho detto una cosa molto precisa, che la mentalità con cui lo Stato approccia il problema della povertà con il reddito di cittadinanza è la stessa mentalità con la quale lo Stato approccia il problema della tossicodipendenza, cioè con il mantenimento a metadone – ha specificato – È una cosa semplice da capire, lo spiego a Orlando, Conte e Di Maio: vuol dire tenere le persone nella condizione in cui si trovano".

Da Riforma fiscale a post Quota 100, i nodi

In parallelo, va avanti il lavoro sul Recovery Plan, la vera sfida per il Paese. Anche qui non mancano le trappole. Lo si è visto chiaramente con la riforma della giustizia quando Draghi è dovuto intervenire per tirare fuori dalle sabbie mobili il progetto Cartabia ( il testo ha ricevuto il via libera alla Camera prima della pausa estiva ma è assai probabile che i Cinquestelle possano tornare alla carica cercando di rimettere in discussione il testo). L'altra sfida si chiama riforma fiscale: ambizioni tante, risorse poche. Anche qui sarà tutt'altro che facile trovare la giusta sintesi. Entro settembre dovrà infatti essere presentata la delega sulla riforma fiscale, attesa a luglio e slittata. Il Governo è stretto tra l'ipotesi sponsorizzata dal Pd di una tassazione per i diciottenni e la flat tax rilanciata da Salvini. La convergenza potrebbe arrivare sulla cancellazione dell'IRAP

"Partita" Quirinale

Per non parlare della partita per il Quirinale che si aprirà solo a inizio gennaio. Al momento il Presidente della Repubblica Mattarella ha escluso il bis, scenario che però resta in pista. L'altra ipotesi, della quale si parla da mesi, è quella che vorrebbe proprio Mario Draghi raccogliere il testimone di Mattarella. Lui al momento fa melina: "Trovo un po' offensivo questo fatto di pensare al Quirinale come a un'altra possibilità, offensivo anche nei confronti dell'attuale presidente della Repubblica", ha detto nelle scorse ore. La risposta, di certo sibillina, non chiude però definitivamente le porte alla possibilità che finirebbe per cambiare ancora una volta le carte in tavola.

Se, alla fine, l'ex numero uno della BCE dovesse essere eletto Presidente della Repubblica, con grande probabilità si tornerà alle urne in primavera. Scenario che non fa fare i salti di gioia a Bruxelles che guarda invece al Governo guidato da Draghi come ad una garanzia di stabilità in un contesto generale, seppur in ripresa, ancora di grande incertezza.