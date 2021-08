Da Recovery a sfide crisi industriali: Draghi lancia Italia nel futuro

Whirlpool, a che punto siamo?

L’altra crisi in cerca di una soluzione urgente si chiama Whirlpool. Tavolo convocato per fine agosto, al più tardi per i primi giorni di settembre con il Mise al lavoro su un piano di riconversione dello stabilimento di elettrodomestici di Napoli, prima della scadenza della cassa integrazione. Il “piano b” poggia su aziende italiane interessate all’investimento: in fase cruciale i contatti con le aziende interessate a operare nell’area in una sorta di consorzio.