Crisi Ucraina, caro bollette, PNRR: per Draghi strada tutta in salita

Proprio mentre la pandemia sembra allentare la morsa dopo due anni di stretta, aprendo a scenari di maggior stabilità che avrebbero consentito di consolidare la ripresa in corso nel mondo e nel nostro Paese, la mossa di Putin cambia – ancora una volta – le carte in tavola sullo scacchiere politico internazionale. A poche ore dall’inizio dell’operazione voluta da Mosca contro l’ Ucraina sono in tanti a chiedersi quale potrebbero essere le ripercussioni per il nostro Paese.

Anzitutto, va tenuto bene a mente che l’Italia è membro NATO e, come ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intende fornire il “pieno supporto alle misure che verranno decise”. Questo può significare fornitura di mezzi militari, messa a disposizione di alcuni basi così come anche maggior coinvolgimento in alcune operazioni. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha comunque precisato che le decisioni prese nelle ultime ore hanno uno scopo difensivo e preventivo.

Sanzione, la risposta compatta dell’UE

C’è poi il delicato quanto spinoso capitolo sanzioni che ovviamente colpiranno settori strategici. Come ha chiarito ieri il Presidente Usa Biden l’obiettivo è indebolire la base economica e tecnologica della Russia. Nel mirino, ovviamente, le banche. In particolare, a spaventare il nostro Paese, un possibile intervento sul fronte energetico. Il nostro Paese è uno degli Stati che più dipendono dal gas russo e nel 2020 la quota di quello che ha importato da Mosca era maggiore al 43%, La scelta di applicare nuove sanzioni, rischia di diventare un boomerang con pesanti ripercussioni sui prezzi, e di conseguenze sulle bollette sulle quali si registrano già aumenti boom. Lo ha ripetuto oggi il Premier che ha riferito alla Camera dicendosi preoccupato, in particolare, per l’impatto sull’energia.

Da PNRR a caro bollette, strada tutta in salita

Da giorni, tra l’altro, tiene banco la protesta degli autotrasportatori contro gli aumenti esponenziali, in particolare, del gasolio con rallentamenti e sit-in che hanno causato pesanti su tutto il mondo economico, specie nelle regioni del Sud. La buona notizia è che, nelle scorse ore, dal tavolo con la Ministra Bellanova è arrivata l’intesa sugli aiuti economici.

Insomma, per il Governo Draghi che pensava di avere passato il peggio con l’emergenza sanitaria in una fase più gestibile , la strada è ancora tutta in salita. C’è infatti da correre anche sul PNRR: il tempo è poco, gli obiettivi da centrare per mettere le mani sulla prossima tranche in arrivo da Bruxelles sono tanti.

Incognita migranti

Senza contare che un’altra grana è pronta a esplodere, complicando la strada già in salita della maggioranza. Secondo l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfeld, potrebbero restare senza casa fino a cinque milioni di persone. Per motivi geografici, il nostro Paese non è tra i più esposti all’ondata di profughi, ma sicuramente bisognerà prepararsi ad accogliere e gestire una parte del flusso in arrivo.