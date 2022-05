Commissione UE taglia stime di crescita 2022: pesano guerra e inflazione

La Commissione europea ha presentato le previsioni economiche di primavera. La crescita del PIL reale sia nell’UE che nella zona euro è ora prevista al 2,7% per il 2022 e al 2,3% per il 2023, in calo rispetto al 4,0 % e al 2,8 % (2,7% nella zona euro), rispettivamente, delle previsioni intermedie d’inverno 2022. “Il declassamento del 2022 – spiega la Commissione in una nota – va letto nel contesto dello slancio di crescita economica registrato nella primavera e nell’estate dello scorso anno, che determina un aumento di circa 2 punti percentuali del tasso di crescita annuo di quest’anno. La crescita della produzione nel corso dell’anno si è ridotta dal 2,1% allo 0,8%”.

Il PIL dell’UE dovrebbe mantenersi in territorio positivo grazie all’effetto combinato delle riaperture post-covid e della decisa azione politica intrapresa a sostegno della crescita durante la pandemia. In particolare i consumi privati dovrebbero essere sostenuti dalle riaperture post-pandemia, da un mercato del lavoro in costante miglioramento, dal minor accumulo di risparmio e dalle misure di bilancio volte a compensare l’aumento dei prezzi dell’energia. Infine gli investimenti dovrebbero trarre beneficio dalla piena implementazione del PNRR e dall’attuazione del relativo programma di riforme.

Pesano le conseguenze economiche della guerra in Ucraina

“Prima dello scoppio della guerra, per l’UE si prospettava un’espansione economica solida e prolungata. Tuttavia, con l’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia. La guerra ha aggravato alcuni preesistenti ostacoli alla crescita come le pressioni al rialzo dei prezzi delle materie prime, delle interruzioni delle catene di approvvigionamento e l’aumento dell’incertezza. Ciò ha indotto la Commissione europea a rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell’UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione”, ha sottolineato Bruxelles.

Il maggior impatto negativo sull’economia mondiale e su quella dell’UE è imputabile ai prezzi delle materie prime energetiche che, nonostante fossero già aumentati in misura sostanziale prima della guerra rispetto ai ribassi registrati durante la pandemia, hanno subito pressioni al rialzo e un incremento della volatilità a causa dell’incertezza sulle catene di approvvigionamento.

Ciò vale per i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base per i quali le famiglie hanno riscontrato un calo del loro potere d’acquisto. Le interruzioni della logistica e della catena di approvvigionamento indotte dalla guerra, nonché l’aumento dei costi di produzione per un’ampia gamma di materie prime, amplificano le turbative del commercio globale causate dalle drastiche misure di contenimento della COVID-19 ancora vigenti in alcune aree della Cina e gravanti sulla produzione.

Inflazione verso livelli record

L’inflazione ha ripreso slancio dall’inizio del 2021, passando dal 4,6% su base annua nell’ultimo trimestre del 2021 al 6,1% nel primo trimestre del 2022. Ad aprile l’inflazione complessiva nella zona euro è salita al 7%, registrando il massimo storico dell’unione monetaria, mentre secondo le previsioni nel 2022 si attesterà al 6,1%, per poi scendere al 2,7% nel 2023. Ciò costituisce una notevole revisione al rialzo rispetto alle previsioni intermedie d’inverno 2022 (3,5%).

Nel secondo trimestre di quest’anno l’inflazione dovrebbe raggiungere un picco del 6,9% per poi diminuire gradualmente mentre, a livello di UE, dovrebbe aumentare dal 2,9% nel 2021 al 6,8% nel 2022, per poi riscendere al 3,2% nel 2023. Sempre secondo le previsioni l’inflazione di fondo media dovrebbe superare il 3 % nel 2022 e nel 2023 sia nell’UE che nella zona euro.

Mercato del lavoro in costante miglioramento

Quello che si prepara alla nuova crisi è un mercato del lavoro solido. Nel 2021 l’economia dell’UE ha visto la creazione di oltre 5,2 milioni posti di lavoro, che hanno attirato quasi 3,5 milioni di persone in più nel mercato del lavoro. Inoltre il numero di disoccupati è diminuito di quasi 1,8 milioni unità e alla fine del 2021 i tassi di disoccupazione sono scesi al di sotto dei precedenti minimi storici. Secondo le previsioni le condizioni del mercato del lavoro dovrebbero migliorare ulteriormente con una crescita dell’occupazione nell’UE stimata all’1,2% quest’anno, sebbene detto tasso di crescita annuale sia indotto dal forte slancio registrato nella seconda metà dello scorso anno.

Si stima che le persone in fuga dalla guerra in Ucraina verso l’UE entreranno nei mercati del lavoro solo gradualmente, con effetti tangibili apprezzabili solo a partire dal prossimo anno. Secondo le previsioni, i tassi di disoccupazione continueranno a diminuire attestandosi al 6,7 % nel 2022 e al 6,5 % nel 2023 nell’UE e al 7,3 % nel 2022 e al 7,0 % nel 2023 nella zona euro.

Disavanzi pubblici in calo, ma aumentano i costi legati alla guerra

Nonostante i costi delle misure tese ad attenuare l’impatto degli elevati prezzi dell’energia e a sostenere le persone in fuga dall’Ucraina, il disavanzo pubblico aggregato nell’UE è destinato a diminuire ulteriormente nel 2022 e nel 2023 a fronte del costante ritiro delle misure di sostegno temporanee adottate nel contesto della COVID-19. Secondo le proiezioni il disavanzo nell’UE diminuirà dal 4,7 % del PIL nel 2021 al 3,6 % del PIL e al 2,5% rispettivamente nel 2022 e nel 2023 (al 3,7 % e al 2,5 % nella zona euro).

Dopo un calo nel 2021 a circa il 90 % (97 % nella zona euro) dal picco storico di quasi il 92 % del PIL nel 2020 (quasi il 100 % nella zona euro), il rapporto debito/PIL aggregato dell’UE dovrebbe scendere a circa l’87% nel 2022 e l’85% nel 2023 (rispettivamente al 95 % e al 93 % nella zona euro), mantenendosi al di sopra dei livelli pre-COVID-19.