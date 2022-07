Fonte: Btrees BTREES firma la nuova campagna di “Pave and Go”: ironica, creativa e 100% digital

BTREES firma la nuova iconica campagna digital di “Pave and Go”, il rivoluzionario sistema di pavimentazione sviluppato da Emilgroup. Un successo già al primo lancio, grazie a un concept ironico e versatile che è diventato subito di tendenza sui social.

Cos’è “Pave and Go”

“Pave and Go” non è solo un sistema di pavimentazione innovativo: è un’esclusiva tutta made in Italy nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti, che ha catturato addetti ai lavori e clienti. Una soluzione rapida, estremamente versatile e all’avanguardia per ambienti interni ed esterni dove sono richieste elevate qualità tecniche.

“Pave and Go” si installa in pochi secondi, senza rompere o sporcare, e garantisce un’ottima durabilità nel tempo, anche se sottoposto a carichi pesanti o a continuo passaggio. In caso di danni poi, i singoli blocchi possono essere sostituiti in un click.

Il concept sviluppato da BTRESS

Per la nuova campagna “Pave and Go” di Emilgroup, BTREES ha sviluppato un concept creativo che fa leva proprio sui plus del prodotto, e lo fa con taglio ironico e irriverente.

“Pave and Go” è semplice da posare, resistente agli agenti atmosferici e in grado di sostenere carichi molto elevati: tutto questo è reso attraverso un messaggio divertente e diretto, che ha subito conquistato i social.

Il concept BTREES è stato realizzato con budget 100% digitale e una pianificazione media internazionale, che tocca Germania, Svizzera, Austria e Nord Europa, dove il prodotto è commercializzato.

BTREES ha realizzato 3 short video, immediatamente riconoscibili perché creativi, smart e spiccatamente iconici (è possibile vederli a questo link).

“È raro trovare lanci di prodotti o nuove collezioni ceramiche che giochino in modo così diretto con l’ironia. Siamo molto soddisfatti che Emilgroup abbia sposato questa linea e questo tono di voce, che si adatta molto bene ai media pianificati e al target. I primi riscontri in questo senso sono ottimi” commenta Filippo Bondi, Project Manager di BTREES.

“Per questa campagna abbiamo scelto uno stile non convenzionale per il mondo ceramico che, per la sua ironia, ci ha subito convinto. ‘Pave and Go’ è indubbiamente uno dei progetti su cui puntiamo di più nel 2022 e i primi risultati ci dimostrano che la direzione è quella giusta” dichiara Giorgia Gallaro, responsabile Comunicazione di Emilgroup.