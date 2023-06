BTP Valore va a ruba: ordini oltre 14 miliardi. Perché conviene?

Fonte: 123rf 123rf

Il BTP Valore piace ai risparmiatori italiani, che stanno acquistando a piene mani il nuovo titolo del Tesoro, riservato alla clientela retail, studiato per rispondere alla domanda di rendimenti più alti e proteggere i risparmi delle famiglie dall’erosione causata dall’inflazione. Un titolo che si colloca in una fase storica in cui i rendimenti dei titoli di Stato stanno letteralmente volando, per all9inearsi ad un costo del denaro sempre più alto dopo i ripetuti rialzi dei tassi operati dalla BCE.

Ordini oltre i 14 miliardi

Gli ordini del BTP Valore sul mercato delle obbligazioni di Borsa Italiana (MOT) hanno superato i 14 miliardi di euro nei primi due giorni e mezzo di negoziazione. Oggi si contano già più di 3,5 miliardi di euro di ordini per un totale di 128mila contratti, che vanno ad aggiungersi ai 10,6 miliardi delle due giornate precedenti. La prima giornata di collocamento aveva registrato ordini per 5,4 miliardi di euro e la seconda giornata per quasi 5,2 miliardi.

Cosa offre il BTP Valore?

Il titolo ha una cedola minima garantita del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due e, come i titoli offerti in precedenza, offre un premio fedeltà, pari allo 0,5%, riconosciuto a chi deterrà il titolo fino alla scadenza. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

In base ai calcoli effettuati da Intesa Sanpaolo, il rendimento minimo sui 4 anni si attesta al 3,625%, che si confronta con un rendimento del BTP di riferimento di pari scadenza pari al 3,39%, riconoscendo quindi un extra-rendimento di circa 23 punti base, che ne giustifica l’attrattività. Se si considera anche il premio fedeltà, si ottiene un extra-rendimento ulteriore 12,5 punti medio annuo.

Gli obiettivi del Tesoro

Con il BTP Valore il Tesoro punta ad incanalare i risparmi degli italiani verso obbligazioni pubbliche, in una fase in cui la Banca centrale europea (BCE) sta progressivamente riducendo la sua esposizione sui titoli di Stato italiani (e su quelli di altri stati). A differenza dei predecessori non ha finalità specifiche, se non quella di rivolgersi ai risparmiatori – ha spiegato un funzionario del MEF – laddove il BTP Futura era collegato all’andamento del PIL ed il BTP Italia a quello dell’inflazione. In più si ravvisa anche una funzione di educazione finanziaria nei confronti della clientela retail meno esperta.

Come acquistare il titolo

Il collocamento termina venerdì 9 giugno, direttamente sul mercato MOT, salvo chiusura anticipata, dopodiché verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice ISIN del titolo è IT0005547390. I risparmiatori potranno come sempre aggiudicarsi il titoli direttamente tramite piattaforme di trading online o prenotarlo attraverso i consueti canali bancari o postali.

Il collocamento non prevede riparti né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.

Come gli altri titoli di Stato, il BTP Valore potrà accedere alla tassazione agevolata del 12,5% ed all’esenzione dalle imposte di successione.