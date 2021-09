Boom Superbonus 110%. Lombardia guida la classifica

editato in: da

La Lombardia guida la classifica delle Regioni che più stanno usufruendo del Superbonus 110%. Al 31 agosto 2021 nella Regione sono stati aperti 5.116 cantieri per un totale di 857 milioni di euro di investimenti ammessi e 616 milioni a detrazione di lavori già realizzati.

Al secondo posto troviamo il Veneto (4.628 cantieri, più di 558 milioni ammessi a detrazione e 413 milioni per lavori realizzati) mentre sul terzo gradino del podio c’è il Lazio (3.704 cantieri, 560 milioni di investimenti ammessi a detrazione e 362 milioni ammessi per lavori realizzati). Maglia nera per la Valle d’Aosta che conta solo 67 cantieri con 11,9 milioni ammessi a detrazione e 8,7 milioni per lavori già realizzati.

Complessivamente il totale nazionale degli investimenti ammessi a detrazione secondo i dati pubblicati sul proprio sito da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, sono 5,68 miliardi mentre le richieste depositate per l’apertura di cantieri sono più di 37mila.

Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (pari al 68,8%) è di 3,91 miliardi. L’onere a carico dello Stato per le detrazioni supera invece 10,5 miliardi. L’investimento medio risulta pari 547.191 euro per i condomini, 98.264 euro per edifici unifamiliari e 87.833 euro per unità immobiliare funzionalmente indipendente.

Per quel che riguarda i condomini, Enea ha reso noto che in totale sono stati depositati 4.844 certificati di conformità dei lavori e il maggior numero di cantieri (724) ha riguardato la Lombardia, poi Campania (481) e Emilia Romagna (456). Per gli edifici unifamiliari in totale risultano invece depositate 19.072 asseverazioni con in cima sempre la Lombardia (2.270) poi Veneto (1.989) e Sicilia (1.816). Infine, per gli immobili «funzionalmente indipendenti» le richieste depositate sono state in tutto 13.212 e soprattutto dal Veneto (2.334), poi dalla Lombardia (2.122) e dal Lazio (1.546).