Bitpanda Card, la carta senza confini né barriere

Tutti gli investitori, anche i meno esperti, possono muoversi in un ecosistema finanziario libero da ogni complessità, senza confini digitali e barriere, anche in termini di usability.

Bitpanda è stata fondata a Vienna (Austria) nel 2014, proprio, con l’obiettivo di rendere gli investimenti accessibili a tutti.

Oggi, grazie a quasi 4 milioni di utenti che ne hanno compreso il valore e la qualità, Bitpanda è una delle fintech in più rapida crescita in Europa, grazie anche ad una licenza di provider di servizi di pagamento PSD2, una sicurezza all’avanguardia e un’esperienza utente semplificata.

Tra le varie soluzioni proposte e in continua evoluzione vi è la Bitpanda Card, la carta di debito Visa che, grazie all’app di Bitpanda, consente di pagare presso qualsiasi POS e sul web convertendo gli asset sul proprio account in valuta corrente in tempo reale. Il circuito Visa rende gli investimenti su Bitpanda facilmente spendibili presso oltre 54 milioni di esercenti convenzionati in più di 200 paesi.

Bitpanda Card è collegata all’account Bitpanda e permette di spendere fondi direttamente dal proprio portafoglio (sia esso composto di valuta fiat, criptovalute o metalli preziosi).

È possibile utilizzarla per i pagamenti online, per pagare la spesa al supermercato o effettuare prelievi ATM. Bitpanda Card è disponibile solo per i residenti dei paesi dell’area Euro ed è possibile utilizzarla se:

Si ha un account Bitpanda verificato

Nel proprio wallet vi sono almeno risorse pari ad un valore di 100 euro , ad esclusione di quelle detenute su Bitpanda Pro

, ad esclusione di quelle detenute su Bitpanda Pro Si utilizza l’app Bitpanda. Alcune funzionalità, infatti, come l’attivazione della carta, la cronologia dei pagamenti della carta e altre impostazioni sono disponibili solo attraverso l’app.

Come ordinare la Bitpanda Card

Ordinare la Bitpanda Card è totalmente gratuito: non vi sono costi di spedizione, né commissioni di gestione. Basterà seguire questa procedura:

Autenticarsi o sul sito web o sull’app

Assicurarsi che il nome con cui ci si è registrati su Bitpanda sia scritto correttamente poiché sarà il nome usato sulla carta per identificare il titolare della stessa

Fare clic sul proprio avatar

Selezionare Carta

Seguire le istruzioni a video

Il PIN verrà generato una volta creata la carta e sarà possibile visualizzarlo al momento dell’attivazione della stessa.

L’indirizzo di spedizione che si inserisce deve trovarsi all’interno della zona Euro, Romania e Regno Unito.

La consegna della carta di solito richiede circa 5-10 giorni lavorativi.

Come attivare la Bitpanda Card

Per attivare la carta è necessario aver installato l’App Bitpanda sul proprio cellulare, scaricandola dall’App Store o da Google Play, avendo cura, se già installata, che sia stata aggiornata all’ultima versione, e disporre del codice di sicurezza a 3 cifre che si trova accanto al proprio nome sul retro della carta, seguendo questa procedura:

Accedere al proprio account Bitpanda all’interno dell’applicazione e abbinare lo smartphone facendo clic sul link contenuto nella e-mail di conferma ricevuta

Attivare la Bitpanda Card facendo clic sul banner “Attiva” nel dashboard dell’App Bitpanda o dal proprio profilo selezionare Carta

Digitare il codice di sicurezza presente sul retro della carta e seguire le istruzioni in-app. Non è possibile modificare il proprio PIN online. È possibile modificarlo presso alcuni bancomat che offrono questa opzione

Assicurarsi di avere sempre abbastanza fondi nel portafoglio Bitpanda per effettuare i pagamenti

Assicurarsi che il portafoglio Risorsa di pagamento principale sia collegato alla Bitpanda Card. È possibile impostare una Risorsa di pagamento di riserva . Se un pagamento è troppo elevato per essere coperto dalla Risorsa di pagamento principale selezionata, l’intero importo sarà detratto dal portafoglio di riserva. In questo modo si evitano le transazioni fallite. Se nessuno dei due portafogli collegati copre i costi della transazione, incluse le commissioni, la transazione non andrà a buon fine e la carta sarà rifiutata dall’esercente

sia collegato alla Bitpanda Card. È possibile impostare una . Se un pagamento è troppo elevato per essere coperto dalla Risorsa di pagamento principale selezionata, l’intero importo sarà detratto dal portafoglio di riserva. In questo modo si evitano le transazioni fallite. Se nessuno dei due portafogli collegati copre i costi della transazione, incluse le commissioni, la transazione non andrà a buon fine e la carta sarà rifiutata dall’esercente Alla Bitpanda Card è possibile collegare tutte le criptovalute gestite da Bitpanda e tutti i metalli preziosi elencati su Bitpanda. Non è possibile collegarla ai Bitpanda Crypto Index.

Come impostare Google Pay

È possibile effettuare pagamenti contactless con Google Pay. Per associare la Bitpanda Card a Google Pay, è necessario:

Aprire l’app Bitpanda

Andare a Impostazioni della carta nella scheda della Dashboard carte

nella scheda della Fare clic su Aggiungi a Google Pay

Confermare l’indirizzo

Si riceverà un SMS con una password monouso (OTP)

Dopo averla inserita correttamente, si riceverà un messaggio di conferma

In alternativa, è possibile aggiungere la Bitpanda Card al proprio portafoglio digitale Google Pay. Per farlo:

Aprire l’applicazione Google Pay Toccare Aggiungi metodo di pagamento Inserire il numero e i dettagli della Bitpanda Card Si riceverà un SMS con una password monouso (OTP) Dopo averla inserita correttamente, si riceverà un messaggio di conferma

Come impostare Apple Pay

Per associare la Bitpanda Card all’Apple Wallet:

Aprire l’app Bitpanda Toccare l’icona Impostazioni nella scheda Dashboard carte Fare clic su Aggiungi ad Apple Wallet

In alternativa è possibile anche aggiungere la Bitpanda Card all’Apple Wallet facendo clic sul segno più nell’applicazione Apple Wallet e aggiungendo le informazioni della carta

Come impostare Samsung Pay

Per associare la Bitpanda Card a Samsung Pay:

Aprire Samsung Pay sul telefono Fare clic su Menu nell’angolo in alto a sinistra, quindi su Carte Fare clic su Aggiungi carta (icona blu +carta), quindi su Aggiungi carta di credito/debito Seguire le istruzioni a video per registrare la carta

Come utilizzare la Bitpanda Card

La Bitpanda Card è utilizzabile in tutti i luoghi in cui sono accettati i pagamenti con carta di credito e debito VISA, sia offline come carta fisica che online tramite lo smartphone attraverso Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

La Bitpanda Card supporta anche pagamenti contactless fino a 50 EUR. Prima di poter utilizzare i pagamenti contactless, però, è necessario completare una normale transazione con chip e PIN.

È possibile modificare la Risorsa di pagamento principale e la Risorsa di pagamento di riserva in qualsiasi momento e in modo facile e veloce tramite l’app mobile di Bitpanda.

Se si utilizza la Bitpanda Card per effettuare pagamenti in valute diverse dall’euro verrà addebitata una commissione di cambio al portafoglio collegato come costo di transazione.

Se si è un utente BEST VIP è possibile guadagnare fino al 2% di cashback in BTC su tutti gli acquisti pagati con Bitpanda Card, usando un portafoglio di criptovaluta o di metalli preziosi come risorsa di pagamento. Il cashback BTC viene accreditato solo per gli acquisti e quando un portafoglio di criptovaluta o di metalli preziosi viene utilizzato come risorsa di pagamento. Le stablecoin sono escluse dal programma di cashback BTC.

Non ci sono importi minimi di transazione, mentre il limite di spesa giornaliera è di 10.000 EUR. Il limite di prelievo giornaliero presso un bancomat è di 350 EUR e il limite per ogni pagamento contactless è di 50 EUR, importo che può variare a seconda del paese.

Quando si paga con Bitpanda Card, sul conto Bitpanda si genera una transazione da risorsa a denaro fiat, e per questo si applica la consueta commissione di trading. Oltre a questa, non vi è alcuna commissione aggiuntiva per le transazioni.

Bitpanda versa la commissione di transazione a VISA per i propri utenti.

È prevista una commissione di prelievo bancomat di 1,50 EUR. Per i pagamenti e i prelievi bancomat in valute diverse dall’euro si applica una commissione aggiuntiva di cambio valuta estera del 2,5%, che diminuisce a seconda del livello BEST VIP di appartenenza.

Nella sezione Massimali e commissioni è possibile conoscere tutti i dettagli, che sono anche visualizzabili, nei Dati della transazione di ogni singola transazione.

Bitpanda evidenzia che alcune banche locali possono addebitare commissioni aggiuntive per i prelievi ai loro ATM. Queste commissioni vengono aggiunte all’importo del prelievo. Bitpanda non ha alcun controllo su queste commissioni, né è in grado di rifiutarle o annullarle, fatta salva la possibilità di cancellare il prelievo prima che sia completata l’operazione.

Una volta che il pagamento è andato a buon fine, comparirà una nuova voce nella cronologia Bitpanda, dove sono presenti tutte le transazioni andate a buon fine e con il rispettivo tag. Le transazioni non andate a buon fine non vengono visualizzate.

Come bloccare la Bitpanda Card

Se Bitpanda Card è stata smarrita o rubata o, in generale, nel caso in cui è necessario preservare la propria carta, è possibile bloccarla temporaneamente e in qualsiasi momento accedendo all’applicazione mobile di Bitpanda. All’interno della dashboard della carta, fare clic sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra per aprire le impostazioni della Bitpanda Card e, quindi, cliccare su Blocca la tua carta e seguire le istruzioni.

Per sbloccare una carta temporaneamente bloccata, basta aprire la dashboard della carta sul proprio dispositivo mobile, fare clic sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra per aprire le impostazioni della scheda, quindi fare clic su Sblocca la tua carta e seguire le istruzioni.

Per sostituire una carta danneggiata, smarrita o rubata, basta navigare su Riordina carta nelle impostazioni della carta da app e seguire le istruzioni in-app.

La consegna della nuova carta di solito richiede circa 7-10 giorni lavorativi. In questo caso è previsto un supplemento di 9,90 EUR per la carta sostitutiva. L’indirizzo di spedizione deve essere sempre all’interno dell’area euro, in Romania o nel Regno Unito.

Subito dopo aver inoltrato un nuovo ordine, la carta originale verrà disattivata in modo permanente e non sarà più possibile utilizzarla.

In caso di rinnovo e carta scaduta la carta si rinnoverà automaticamente e verrà inviata una nuova carta senza costi aggiuntivi. Quando Bitpanda Card viene rinnovata automaticamente, il numero della carta e il PIN rimangono invariati sulla nuova carta. Solo il CVV e la data di scadenza saranno aggiornati.

La Sicurezza prima di tutto

Bitpanda e VISA utilizzano sistemi di rilevamento antifrode all’avanguardia per mantenere il denaro il più sicuro possibile. Inoltre, le transazioni online devono essere confermate tramite il codice CVV e un codice SMS, mentre le transazioni offline devono essere confermate con il proprio PIN.

Per aumentare la sicurezza della carta è, tuttavia, necessario non condividere mai con nessuno il CVV, il PIN né il codice SMS. I membri dello staff Bitpanda non chiederanno mai questi dati, né chiederanno mai denaro fiat o criptovalute per sbloccare la carta. Inoltre, Bitpanda non autorizza gli addebiti anticipati in denaro fiat né in criptovalute.

Bitpanda Card è emessa da UAB “Finansinės paslaugos “Contis”, istituto autorizzato per la moneta elettronica, con licenza n. 53, datata 23-07-2019, rilasciata dalla Banca di Lituania. La carta è un prodotto di moneta elettronica e, nonostante Bitpanda sia supervisionata dalla Banca di Lituania, non è coperta dal sistema di assicurazione dei depositi della Repubblica di Lituania. Bitpanda garantisce che tutti i fondi ricevuti dall’utente sono mantenuti in un conto separato in modo che, nell’improbabile caso in cui UAB “Finansinės paslaugos “Contis” diventi insolvente, i fondi saranno protetti dalle richieste dei creditori.