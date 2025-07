Banche USA aprono la danza delle trimestrali

iStock

La stagione delle trimestrali è entrata nel vivo negli Stati Uniti, con i conti rilasciati dalle big bancarie. Gli investitori, digerito il dato sui prezzi al consumo americani, che di fatto ha rafforzato le ipotesi che la Federal Reserve mantenga stabili i tassi di interesse alla prossima riunione di politica monetaria, in calendario questo mese, hanno iniziato ad analizzare gli utili di una serie di importanti istituti di credito a stelle e strisce.

Trimestrali, banche Usa aprono le danze

Si tratta di JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo, che hanno superato le aspettative, ma hanno registrato una risposta del mercato contrastante, con Wells Fargo in calo a seguito del taglio delle previsioni per il 2025, mentre Citi e JPMorgan in rialzo. Giù anche BlackRock nonostante il patrimonio gestito dal più grande gestore patrimoniale al mondo abbia raggiunto la cifra record di 12.530 miliardi di dollari. Questi report trimestrali potrebbero fornire un’idea di come le aziende prevedono l’evoluzione dei rendimenti, nei prossimi mesi, in un contesto di crescenti tensioni commerciali internazionali.

Secondo i dati LSEG, si prevede che gli utili dell’S&P 500 aumenteranno del 5,8% su base annua. Prospettive che si sono drasticamente attenuate rispetto alle previsioni di crescita del 10,2% di inizio aprile, prima che Trump lanciasse la sua guerra commerciale.

JPMorgan: utili in calo del 17%. Bene trading e investment banking

JPMorgan Chase, una delle più grandi banche d’affari al mondo, ha chiuso il secondo trimestre del 2025 con un utile netto di 15 miliardi di dollari, in calo del 17%. Il fatturato netto è stato di 45,7 miliardi di dollari, in calo del 10%. Ricavi e utili hanno superato le attese del mercato. Il margine di interesse netto è stato di 23,3 miliardi di dollari, in aumento del 2%. I ricavi non da interessi sono stati di 22,4 miliardi di dollari, in contrazione del 20%.

“Ogni linea di business ha registrato un andamento positivo – ha commentato il CEO Jamie Dimon – Nel settore CIB, il fatturato dei mercati è salito a 8,9 miliardi di dollari e abbiamo supportato i clienti nell’affrontare le volatili condizioni di mercato all’inizio del trimestre. Nel frattempo, l’attività di IB è iniziata lentamente, ma ha acquisito slancio grazie al miglioramento del sentiment del mercato e le commissioni IB sono aumentate del 7% nel trimestre. Nel settore CCB, abbiamo aggiunto circa 500.000 nuovi conti correnti netti, che hanno favorito una crescita sequenziale dei saldi dei conti correnti. In AWM, le commissioni di gestione patrimoniale sono aumentate del 10% e abbiamo registrato una continua raccolta netta di patrimoni dei clienti di 80 miliardi di dollari, con patrimoni dei clienti che hanno superato i 6,4 trilioni di dollari”. L’economia statunitense “ha mantenuto una buona tenuta nel trimestre – ha sostenuto Dimon – Il completamento della riforma fiscale e la potenziale deregolamentazione sono positivi per le prospettive economiche, tuttavia persistono rischi significativi, tra cui dazi e incertezza commerciale, peggioramento delle condizioni geopolitiche, elevati deficit fiscali e prezzi elevati delle attività. Come sempre, speriamo nel meglio, ma prepariamo l’azienda a un’ampia gamma di scenari“.

Wells Fargo: utile secondo trimestre sale a 5,5 miliardi di dollari con ricavi da commissioni

Wells Fargo, la quarta più grande banca statunitense, ha chiuso il secondo trimestre del 2025 con un utile netto pari a 5,494 miliardi di dollari, o 1,60 dollari per azione, in crescita rispetto ai 4,910 miliardi di dollari, o 1,33 dollari per azione, dell’anno precedente. I ricavi totali sono stati pari a 20,822 miliardi di dollari, in aumento dai 20,689 di un anno fa.

“I nostri risultati del secondo trimestre riflettono i progressi che stiamo compiendo per produrre costantemente risultati finanziari più solidi, con un utile netto e un utile per azione in aumento sia rispetto al primo trimestre che rispetto all’anno precedente – ha detto il CEO Charlie Scharf – I nostri sforzi per aumentare il reddito da commissioni hanno guidato la crescita dei ricavi e sia il reddito netto da interessi che il reddito non da interessi sono cresciuti rispetto al primo trimestre. Stiamo investendo nelle nostre attività, ma rimaniamo concentrati sulla gestione delle spese. Sebbene continuino a esserci rischi in futuro, i livelli di attività sono rimasti costanti e la nostra solida performance creditizia continua a indicare la solidità della posizione finanziaria dei nostri clienti commerciali e privati”.

BlackRock: AUM balza a 12,5 trilioni di dollari con afflussi record su ETF iShares

BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha registrato un utile netto adjusted di 1,883 miliardi di dollari, o 12,05 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2025, in aumento del 21% rispetto agli 1,55 miliardi di dollari, o 10,36 per azione (+16%), dello stesso periodo del 2024. L’utile netto è salito del 7% a 1,593 miliardi di dollari. Le entrate sono cresciute del 13% a 5,423 miliardi di dollari. Gli asset under management (AUM) si sono attestati a 12,53 trilioni di dollari, nuovo record, in aumento del 18% rispetto ai 10,65 trilioni di dollari di un anno fa.

“L’espansione delle nostre relazioni con i clienti si riflette in una crescita organica delle commissioni di base più elevata e diversificata – ha commentato il CEO Laurence Fink – Abbiamo generato una crescita organica delle commissioni di base del 6% nel secondo trimestre e nella prima metà del 2025 e del 7% negli ultimi dodici mesi”. La crescita sostenuta di BlackRock “è stata alimentata dal nostro approccio all’intero portafoglio, essendo la prima società a combinare fondi attivi e indicizzati su larga scala – ha aggiunto – E ora stiamo costruendo sulla nostra piattaforma fondamentale per ridefinire ancora una volta l’intero portafoglio integrando i mercati quotati e privati nella gestione patrimoniale e nella tecnologia. Gli ETF iShares hanno registrato un primo semestre record in termini di flussi e la crescita dell’ACV tecnologico ha raggiunto un nuovo massimo del 16%. Questo punto di forza, insieme alla domanda dei clienti per i mercati privati, gli asset digitali, Aperio e le nostre strategie sistematiche basate su tecnologia e dati, ha spinto un altro trimestre consecutivo di crescita organica delle commissioni di base superiore all’obiettivo e un patrimonio gestito record di 12,5 trilioni di dollari”.

Gli afflussi netti totali nel trimestre sono stati di 68 miliardi di dollari (riflettono l’impatto del rimborso parziale dell’indice a commissioni più basse da 52 miliardi di dollari di un singolo cliente istituzionale), mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 46 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, +1,41 miliardi arrivano dalla gestione attiva, +84,86 miliardi da ETF, -40,48 da indici non-ETF, +21,95 miliardi dal Cash management.

Citigroup: utile secondo trimestre sale a 4 miliardi di dollari con forte trading su azionario

Citigroup ha registrato un utile netto per il secondo trimestre del 2025 di 4 miliardi di dollari, pari a 1,96 dollari per azione, su un fatturato di 21,7 miliardi di dollari. Questo dato si confronta con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari, pari a 1,52 dollari per azione, su un fatturato di 20 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2024.

I ricavi sono aumentati dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainati dalla crescita di ciascuna delle cinque attività interconnesse di Citi, parzialmente compensata da un calo di All Other. Escludendo gli impatti legati alle dismissioni in entrambi i periodi, i ricavi sono aumentati del 9%. La crescita dell’utile netto è stata trainata dall’aumento dei ricavi, parzialmente compensato da un maggiore costo del credito e da maggiori spese.

“Abbiamo registrato un altro ottimo trimestre e continuiamo a dimostrare che i nostri solidi risultati sono sostenibili in diversi contesti – ha commentato la CEO Jane Fraser – Stiamo migliorando le performance di ciascuna delle nostre attività per acquisire quote di mercato e generare rendimenti più elevati. Con un fatturato in crescita dell’8%, i Services continuano a dimostrare perché questo business ad alto rendimento è il nostro fiore all’occhiello. Markets ha registrato la sua migliore performance nel secondo trimestre dal 2020, con un secondo trimestre record per l’azionario. I ricavi Banking sono aumentati del 18% e continuiamo a essere al centro di alcune delle transazioni più significative. I ricavi Wealth sono aumentati del 20% con una solida crescita in tutte e tre le linee di business. Nel Personal Banking statunitense, abbiamo registrato una buona crescita nelle carte di credito brandizzate, mentre il settore bancario al dettaglio ha beneficiato di spread sui depositi più elevati”.

Fitta l’agenda delle trimestrali

Per oggi sono attesi i conti di Bank of America e Goldman Sachs. Anche altri colossi di Wall Street, tra cui Microsoft, Johnson & Johnson, United Airlines, Netflix, American Express e 3M Company, pubblicheranno i risultati questa settimana.