Aumento bollette, come evitare la stangata del 40%

In arrivo una stangata sulle bollette di luce e gas, con le tariffe che sono destinate ad aumentare dal prossimo ottobre. Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ha lanciato l’allarme per un rincaro che potrebbe arrivare al 40% cioè fino 100 euro l’anno per il gas e fino a 400 euro per la luce. Il Governo – ha poi assicurato – è impegnato per mitigare il costo delle bollette.

Intanto, per aiutare i consumatori a risparmiare sulla bolletta elettrica e tagliare consumi superflui e sprechi, Consumerismo no profit ha diffuso un decalogo con i consigli utili per ridurre la spesa fino a 225 euro all’anno.

Bollette, il decalogo per evitare la stangata

Di seguito una lista di consigli utili per evitare il salasso delle bollette a partire da ottobre: