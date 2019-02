Licenziamento della domestica in gravidanza: quali conseguenze

editato in: da

Licenziare la domestica in gravidanza non risulta essere discriminatorio, illegittimo, nullo.

Parola di Cassazione, che con sentenza n. 17433 del 2 settembre 2015 ha dichiarato che le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari possono essere licenziate durante il periodo pre e post parto, a differenza di tutte le altre lavoratrici.

A sostenerlo, anche l’Inps e l’Ispettorato del Lavoro secondo cui, in ambito domestico, non è vietato licenziare la domestica in stato di gravidanza.

Nessun risarcimento, quindi, per la lavoratrice in gestazione licenziata dalla famiglia presso la quale presta servizio, nemmeno se il licenziamento è dovuto alla notizia della dolce attesa.

Ma come si collega questo orientamento con la tutela delle lavoratrici madri?

Indubbiamente è necessario salvaguardare la salute della futura mamma, fino a 7 mesi di età del figlio (nato o adottato), e lo si fa con una serie di previsioni normative: innanzitutto, in caso di non licenziamento, la colf non potrà essere destinata al lavoro

durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, tre se la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sono per lei troppo pesanti;

se il parto avvenga oltre la data presunta di esso;

per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

durante i tre mesi dopo il parto.

È altresì previsto un periodo di congedo di 5 mesi, 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo, retribuito dall’Inps; l’importo spettante è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

La richiesta va fatta telematicamente all’INPS entro 60 mesi dal parto tramite il PIN INPS del cittadino oppure, se non si è in possesso del PIN, ci si può rivolgere ad un patronato che assisterà la badante lavoratrice.