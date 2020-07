Libretto famiglia: cos’è e in quali casi può essere usato

editato in: da

L’introduzione del Bonus Baby Sitter ha permesso la riscoperta del libretto famiglia, a tal punto che tutti ne parlano come se fosse una novità, ma non è così.

Facciamo il punto della situazione.

Il libretto famiglia viene introdotto dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, permettendo alle persone fisiche di utilizzare e remunerare una serie di attività e prestazioni di lavoro occasionale ovvero di tipo sporadico e saltuario.

Le attività che si prestano ad essere remunerate tramite la formula del libretto famiglia possono consistere in:

piccoli lavori domestici giardinaggio, pulizia, manutenzione

assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane

insegnamento privato supplementare.

Come usufruire del libretto famiglia

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno accedere al sito INPS e registrarsi sulla piattaforma on-line dedicata; oppure potranno avvalersi di patronati o di intermediari abilitati muniti di apposita delega.

L’utilizzatore al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa dovrà comunicare:

i dati identificativi del prestatore

il compenso pattuito

il luogo di svolgimento della prestazione

la durata

l’ambito di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’INPS entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta provvede ad erogare direttamente al lavoratore i compensi pattuiti secondo la modalità prescelta in fase di registrazione.

Ogni ora lavorata costa all’utilizzatore 10,00 euro mentre il prestatore ne percepisce 8,00; oltre non vi alcuna altra tassazione e non vanno a sommarsi agli altri redditi.

Ci sono dei limiti?

Le prestazioni di lavoro occasionale pagate tramite libretto famiglia prevedono i seguenti limiti economici ad anno civile.

Le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non possono essere di importo superiore ai 2.500,00 euro

Ogni utilizzatore non può erogare con riferimento alla totalità dei prestatori compensi superiori ai 5.000,00 euro

Ogni prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori non può percepire compensi di importo superiore 5.000,00 euro

Il massimo di ore retribuite è di 280 ore per prestatore di lavoro

Tali importi sono da considerare al netto dei premi assicurativi, dei contributi e dei costi di gestione.

Nel caso in cui le prestazioni vengano rese da: titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti un ciclo di studi, persone disoccupate percettori di prestazioni a sostegno del reddito, la misura del compenso è calcolata in base al 75% del suo effettivo importo.

(circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Inoltre, va precisato che l’utilizzatore non potrà far ricorso a prestazioni di lavoro occasione nei confronti di lavoratori con i quali abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

A cura di Pamela Damaschi

Consulente del Lavoro

Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia