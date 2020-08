Congedo Covid esteso al 31 agosto, anche in modalità oraria

editato in: da

Dall’inizio della pandemia si è avuto la possibilità di sfruttare i cd. “congedi Covid“, inizialmente previsti fino alla fine di luglio, prorogati invece a tutto il mese di Agosto con anche la possibilità di sfruttarli in modalità oraria.

Questa è la novità introdotta dalla legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del decreto Rilancio che ha esteso il periodo di fruizione dei congedi fissati precedentemente sino al 31 luglio 2020.

Il congedo straordinario è stato introdotto dal Governo sin dal mese di marzo 2020 in conseguenza all’emergenza epidemiologica, come sostegno alle famiglie con figli minori, che non hanno potuto frequentare asili e scuole di ogni ordine e grado chiuse in conseguenza all’epidemia.

In un primo momento era stato previsto un periodo di 15 giorni, esteso poi a 30 giorni a seguito del perdurare del lock down.

Il congedo straordinario può essere richiesto per i figli fino a 16 anni con una differenza importante:

per i figli fino a 12 anni il congedo dovrà essere presentato telematicamente all’INPS e sarà indennizzato al 50% ;

; per figli tra i 12 e 16 anni non si riceve nessun indennizzo e la richiesta andrà inoltrata al solo datore di lavoro.

Le novità introdotte dalla Legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Rilancio consistono nell’estensione di questo periodo di fruizione fino al 31 agosto e la possibilità di fruirne anche in modalità oraria a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero dal 19 luglio 2020.

E’ doveroso sottolineare che nonostante l’estensione dell’arco temporale nel quale è possibile fruire di tale congedo sono rimasti invariati il limite complessivo di giorni che possono essere richiesti per un totale complessivo di 30 giorni per nucleo familiare e purché non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito.

Le modalità di presentazione della domanda rimangono le medesime, ovvero in modalità telematica accedendo al sito INPS o affidandosi all’assistenza di un patronato.

A cura di Pamela Damaschi

Consulente del Lavoro

Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia