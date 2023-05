Vuoi acquistare un immobile? Ecco i nuovi Bonus da conoscere!

Anche quest’anno la Legge di Bilancio 2023 prevede diversi Bonus dedicati all’acquisto di abitazioni e terreni. Si tratta di agevolazioni destinate ai cittadini e, in particolare, può usufruirne chi:

Acquista un immobile con classe energetica A o B

Ha meno di 36 anni e acquista la sua prima casa

Deve effettuare un nuovo cambio di residenza

Acquista un terreno agricolo

Insieme al Notaio Giampiero Camardella abbiamo individuato quattro principali Bonus Casa previsti dalla Legge di Bilancio 2023. Eccoli nel dettaglio:

IVA SUGLI ACQUISTI – art.1 co. 76 Legge 197/2022 (legge di Bilancio)

Colui che acquista, entro il 31 dicembre 2023 (salvo future proroghe), un immobile residenziale di classe energetica A o B, dall’impresa che ha eseguito la costruzione o ristrutturazione dell’immobile potrà detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% dell’iva versata. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali.

CASA UNDER 36 – D.L. 73/2021 (Cd. Decreto Sostegni bis)

L’agevolazione è diretta a favorire l’autonomia abitativa dei giovani e riguarda gli acquisti compiuti tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2023. Occorrono dei requisiti specifici per poterne usufruire come:

Avere un’età inferiore a 36 anni (riferiti all’anno in cui viene effettuato l’acquisto). Avere un reddito reddito annuo inferiore a 40.000 Euro, attestato con modello Isee (da presentare l’anno in cui viene effettuato l’acquisto). Essere acquirenti della prima casa. Per tali soggetti, il Decreto prevede l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Per gli atti soggetti ad iva, l’acquirente matura un credito (pari all’intero importo dell’iva versata) da utilizzare nella dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo a quello in cui è perfezionato l’acquisto. Esenzione da imposta sostitutiva per i mutui finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili prima casa.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

Con la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe è stata disposta la sospensione dei termini previsti per le agevolazioni prima casa dal 23.02.2020 al 31.10.2023.

I termini “sospesi” sono:

18 mesi per il trasferimento della residenza. (Es. per colui che ha acquistato casa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2023, il termine per il trasferimento della residenza decorrerà dall’1 novembre 2023).

1 anno per il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione, per evitare la decadenza in caso di vendita infraquinquennale della precedente prima casa.

1 anno per il riacquisto della prima casa con il credito di imposta maturato con la vendita della precedente prima casa.

1 anno per vendere la vecchia prima casa dopo aver acquistato una nuova prima casa.

IMPOSTA SULL’ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI

Attualmente l’imposta sull’acquisto di Terreni Agricoli è pari al 15% del valore. Era già in essere un’agevolazione fiscale chiamata Piccola Proprietà Contadina grazie alla quale l’imposta era ridotta all’1%. I vincoli preesistenti prevedevano che l’acquirente fosse già iscritto all’Inps come coltivatore diretto. L’Inps però richiedeva già un’attività agricola avviata di una dimensione specifica. Questo significava il pagamento dell’imposta piena. La novità per gli agricoltori under 40 che acquistano terreni agricoli è che ora possono acquistare Terreni Agricoli, richiedendo l’agevolazione impegnandosi ad iscriversi all’Inps entro i 24 mesi successivi.

Ricorda sempre di affidarti a professionisti esperti per presentare tutte le pratiche necessarie all’ottenimento del Bonus.

Per questo, puoi rivolgerti direttamente al team di professionisti dello studio notarile Camardella. Puoi contattarli online e richiedere un preventivo tramite l’apposito modulo sul sito.