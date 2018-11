Lo spot PgCasa.it debutta in tv

editato in: da

“Su PgCasa.it devi andare!” È questo il fil rouge dello spot TV di PgCasa.it , il digital marketplace di Italiaonline interamente dedicato all’, composto da 60mila professionisti situati in ogni provincia, e che dopo un anno è già primo in Italia per SEO e secondo per audience con 500mila visitatori unici al mese, di cui circa la metà da mobile, e 2,3 mln di pagine viste mese.

Lo spot, ideato dalla creative video agency Antiorario di Milano e diretto dal regista Tomas Goldschmidt, ha come protagonista un uomo alle prese con la sua lavatrice che non riesce a far funzionare. La situazione è risolta in modo inaspettato e ironico, con la lavatrice che si trasforma in consigliera e indica all’uomo di andare su PgCasa.it, secondo un’idea sviluppata da Antiorario: in un mondo di Internet of things, è la casa che suggerisce la soluzione a tutto, così la lavatrice prende vita con la voce di un elettrodomestico guasto che, di fronte agli inutili tentativi di soccorso del protagonista, si trova costretto a “lanciargli” la soluzione con tanto di istruzioni su ciò che deve fare per ottenere il miglior servizio al minor prezzo. Ecco quindi che uno smartphone viene espulso dal cestello della lavatrice, invitando il protagonista ad affidarsi a PgCasa.it.

Lato utente, PgCasa.it è il più vasto e capillare database di professionisti del settore. Dai falegnami agli elettricisti, dagli idraulici alle imprese di pulizia, gli utenti possono confrontare preventivi di svariate categorie merceologiche e scegliere il fornitore migliore e più conveniente.

Lo spot PgCasa.it, in versione 30 e 15 secondi, è on air dal 18 novembre fino a gennaio 2019 sul circuito Sky, sia sul canale Sky Calcio (Serie A) che sui numerosi canali tematici Sky. La pianificazione è a cura del centro media Mindshare.