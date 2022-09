Elezioni, mascherina ai seggi? Ecco chi la deve mettere

Quali misure anti-Covid sono attive ai seggi elettorali in occasione delle elezioni di domenica 25 settembre? Vige l’obbligo di mascherina oppure no? Vediamo di fare chiarezza, perché se è vero che abbiamo ormai superato la fase pandemica, è pur vero che il Covid non è sparito e i contagi, in occasione dell’arrivo dell’autunno, sono già aumentati nell’ultima settimana.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio aveva fornito, in occasione delle elezioni del 2020 e del 2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, richiamate poi in specifiche circolari del Ministero della Salute. È necessario, infatti, rispettare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute.

Qui come si vota e il fac-simile delle schede elettorali.

Regole anti-Covid ai seggi

Prima di tutto, i seggi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, sono strutturati con percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Altra regola è che si devono evitare comunque assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso.

I locali in questione devono anche essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.

Prima dell’insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Queste operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Misure anti-Covid durante le votazioni

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Troveremo anche prodotti igienizzanti in dispenser per la disinfezione delle mani all’entrata nell’edificio e in ogni seggio.

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Mascherina obbligatoria ai seggi sì o no?

Per accedere ai seggi elettorali non è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per gli elettori e per ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio, come ad esempio i rappresentanti di lista. Tuttavia, è fortemente raccomandata.

L’obbligo di mascherina vige solo per scrutatori e presidenti di seggio.

Inoltre, obbligo di mascherina di tipo FFP2 anche per chi sia positivo al Covid ma abbia contratto il virus più di 14 giorni fa. Per chi l’ha preso negli ultimi 14 giorni e risulti ancora positivo, a meno che abbia fatto richiesta al proprio Comune di residenza di poter votare a casa, vige l’obbligo di rimanere in isolamento e dunque non è possibile votare (qui tutte le regole per i positivi e le eccezioni).

Qui i documenti che è necessario portare ai seggi per poter votare.

Qui gli errori da evitare per non rendere nulla la scheda.

