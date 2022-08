Casa troppo calda? Spopola la tenda termica: cos’è e come acquistarla

Quella che stiamo vivendo verrà ricordata come una delle estati più torride della storia recente . Per riparare la propria casa dal caldo, uno dei nuovi sistemi più gettonati è quello che prevede l’acquisto e il montaggio della tenda termica isolante, che impedisce ai raggi solari di entrare e riscaldare l’ambiente interno anche nelle giornate estive più calde e afose.

Un aspetto molto importante che arricchisce notevolmente la scelta di affidarsi alla tenda termica isolante è la sua polivalenza sia nel periodo estivo che in quello invernale. La sua funzionalità permette di proteggere la casa dagli sbalzi termici anche nei periodi più freddi e bui dell’anno, quando le temperature scendono e la luce del sole si intravede solo per poche ore dall’alba al tramonto. Si tratta quindi di un investimento che si utilizza durante tutto l’anno.

Tenda termica isolante: quali sono le sue componenti e con quali materiali viene imbottita

La tenda termica isolante è composta da alcune componenti fondamentali che ne determinano l’efficienza e che rappresentano i punti di forza per chi decide di dotarsene. In primis, il telaio in alluminio che al proprio interno presenta un’innovativa imbottitura di schiuma che aiuta ad isolare la temperatura presente nella stanza: la maggior parte di coloro che hanno fatto questa scelta riportano come il telaio sia efficace anche nell’isolare la stanza dai rumori esterni.

Nella sua versione più comune e diffusa, la schiuma che riempie il telaio è composta da tre tessuti diversi:

una parte più interna viene realizzata appositamente con un assemblaggio di tessuti tradizionali come cotone, lino o poliestere ;

; nel mezzo dell’imbottitura si trovano parti di cotone più spesso, feltro, flanella o altri materiali simili;

o altri materiali simili; infine, la sua componente più esterna è quella riservata prettamente alla riparazione dai raggi solari e alla liberazione dell’ambiente dalla condensa generata dai serramenti: viene realizzata solitamente in cotone o vinile.

Il modello di tenda termica isolante più acquistato da chi ha scelta questa soluzione è quella a rullo, il cui sistema è composto da cassonetto, guide, lamelle (anche loro termiche) e il sistema di condizionamento, che può essere manuale o meccanico. Mentre, per quanto riguarda le misure, esistono tende di formato ed estensione anche molto diversi tra loro, in modo che lo strumento si adatti perfettamente alle esigenze di chi acquista.

Tenda termica isolante: quali sono i vantaggi e quanti gradi riesce ad abbassare in casa

Oltre a garantire una equa ed efficace gestione della temperatura interna, quali sono gli altri vantaggi che la tenda termica isolante garantisce alla propria abitazione? Innanzitutto, è uno strumento che permette di completare la funzione che svolgono il condizionatore (in estate) e i dispositivi di riscaldamento (in inverno), qualsiasi essi siano.

Con riferimento a questi mesi estivi, se la casa non raggiunge condizioni troppo estreme, la tenda termica permette di utilizzare l’aria condizionata in maniera molto più contingentata: nel momento in cui si percepisce che i gradi della stanza stanno aumentando, si apre la tenda e questa può abbassare la temperatura interna fino a 3° senza il bisogno di azionare l’aria fredda, con un notevole risparmio di costi all’interno della bolletta della luce .