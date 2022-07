Affitti brevi, regole e consigli per le vacanze: cosa c’è da sapere

Quella del 2022 sembra essere un’estate davvero tormentata per i tanti italiani in attesa di godersi qualche giorno di vacanza. Alle molte incognite relative agli sviluppi della guerra in Ucraina si sono uniti altri fattori che rischiano di penalizzare le ferie di cittadini e famiglie. In primis un’inflazione che ha raggiunto livelli mai visti prima d’ora, unita ad una recrudescenza della pandemia da Covid-19 che sta mettendo in seria difficoltà i reparti ospedalieri di tutta Italia.

Nelle ultime settimane si è aggiunta anche una grande incertezza sul quadro della politica interna, con lo spread che è tornato a salire in maniera preoccupante a causa delle grandi incognite sul futuro del Paese.

Crisi economica e poche ferie: gli italiani scelgono le “vacanze lampo”

In questo quadro dai contorni problematici, centinaia di italiani stanno optando per le cosiddette “vacanze lampo“. Una soluzione che permette ai tanti nuclei in difficoltà di godersi qualche giorno di riposo impegnando una cifra economica più alla portata, pur senza rinunciare alla comodità e allo svago tipici delle fughe estive.

E così sono sempre di più le famiglie e le giovani coppie che scelgono di sottoscrivere un affitto breve per assicurarsi un alloggio a loro misura: una sistemazione che molto spesso diventa un semplice appoggio da utilizzare nei momenti di mezzo tra un bagno in mare e un aperitivo, oppure tra una camminata nei boschi e un pranzo al sacco in un rifugio.

Affitti brevi, le regole per locatore e conduttore

Per chi si stesse domandando quali siano le regole da rispettare per chi sceglie l’opzione dell’affitto breve, ci sono delle indicazioni da seguire per evitare disguidi e compiere ogni passo nella direzione giusta. L’Agenzia delle Entrate infatti ha redatto un semplice breviario contenente una serie di norme da osservare per legge, nel tentativo di contrastare il fenomeno sempre più frequente delle locazioni fittizie effettuate senza la sottoscrizione di un regolare contratto.

per chiunque scelga l’opzione dell’affitto breve è possibile effettuare pagamenti in contanti fino ad un massimo di mille euro nelle strutture che ancora accettano questa modalità;

quando possibile, le associazioni di categoria consigliano comunque di saldare la spesa tramite il sistema bancario o presso un ufficio postale, in modo che ogni movimento sia tracciato e visionabile nel dettaglio;

oltre che nella causale del pagamento, è fortemente consigliato inserire la motivazione del soggiorno anche nel contratto di locazione;

risulta ovvio che tra gli obblighi del conduttore ci sia quello di preservare al meglio l'abitazione dove si alloggia: è sempre opportuno visionare l'immobile prima di sottoscrivere il contratto, in modo che il locatore non possa avanzare richieste ingiustificate di risarcimento danni in un secondo momento;

bisogna sempre controllare che sul contratto venga apposta una marca da bollo del valore di 10,33 euro (normalmente a carico del conduttore), pena l'invalidità del contratto stesso;

affinché il rapporto tra le due parti inizi nella maniera più consona, si consiglia di stipulare un accordo per il versamento di una caparra precedente all'entrata in possesso dell'abilitazione: l'importo si aggira solitamente attorno al 30% della spesa complessiva e serve per tutelare entrambe le parti, in quanto il locatore potrà trattenere la cifra in caso in cui l'accordo non vada a buon fine, mentre per il conduttore il versamento della caparra funge da marchio di garanzia sulle sue reali volontà di entrare nell'alloggio senza l'utilizzo di sotterfugi;

precedente all’entrata in possesso dell’abilitazione: l’importo si aggira solitamente e serve per tutelare entrambe le parti, in quanto il locatore potrà trattenere la cifra in caso in cui l’accordo non vada a buon fine, mentre per il conduttore il versamento della caparra funge da marchio di garanzia sulle sue reali volontà di entrare nell’alloggio senza l’utilizzo di sotterfugi; infine, accade spesso che al conduttore venga chiesto anche il deposito di una cifra a valore cauzionale, che viene restituita al termine della vacanza qualora non ci siano danni alla struttura, ai mobili o agli oggetti presenti al momento dell’ingresso.