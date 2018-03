In vendita la casa di “Pulp Fiction”, il capolavoro di Quentin Tarantino

editato in: da

Pulp Fiction è considerato uno dei più grandi capolavori del cinema e molti appassionati cineasti sono convinti che si il film migliore di Quentin Tarantino. Per questo siamo certi che saranno felici di scoprire che la casa del film è stata messa in vendita. Se avete un budget illimitato e una passione straordinaria per il grande regista, vi consigliamo di affrettarvi e fare un’offerta per questo immobile.

La casa si trova a Studio City, in California, e venne utilizzata da Tarantino come set di Pulp Fiction. Si tratta di una villetta in cui nella finzione abitava Jimmie Dimmick, interpretato proprio da Quentin Tarantino. In una delle scene cult del film, Jules (Samuel L. Jackson) e Vincent Vega (John Travolta) giungevano nell’abitazione coperti di sangue dopo aver ucciso Marvin (Phil LaMarr).

Iniziavano dunque a pulirsi proprio nell’abitazione, aiutati dal misterioso Mr. Wolf (Harvey Keitel), chiamato per risolvere i il guaio commesso dai due gangster. Nelle scene del film del 1994, i tre ripuliscono la macchina, fanno sparire il cadavere e in soli 30 minuti, Jules e Vincent sono nuovamente perfetti.

Non è un caso dunque che la casa di Jimmie Dimmick sia rimasta nell’immaginario di moltissimi fan di Tarantino. Per poter varcare la soglia e sentirvi come dei personaggi di Pulp Fiction, dovrete però versare una somma piuttosto ingente. I proprietari dell’immobile infatti hanno messo sul mercato la villetta ad un prezzo pari a 1,4 milioni di dollari.

La vendita è gestita dalla The Agency, che ha pubblicato online un annuncio: “Una straordinaria opportunità di sviluppo con piani e permessi completamente approvati e già pagati – si legge -. Cantiere pronto per iniziare i lavori su una residenza di circa 4.200 piedi quadrati (compresi garage e patio). Situata nella desiderabile località di Los Angeles – continua l’annuncio -, conosciuta come Colfax Meadows, questa proprietà unica è stata la casa del personaggio di “Jimmy” nel classico “Pulp Fiction”. Ubicata in posizione strategica sul lato privilegiato della strada, in uno dei migliori isolati nel famosissimo Carpenter Charter School District, a pochi minuti dai principali studi e dai famosi negozi e ristoranti del Tujunga Village”.