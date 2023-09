MUTUIcasa: così le agenzie immobiliari trovano il miglior mutuo per i loro clienti

Fonte: MUTUIcasa

Nel mondo delle agenzie immobiliari, l’abilità di trovare la casa perfetta va di pari passo con la capacità di garantire ai clienti soluzioni finanziarie ottimali. Il mutuo, spesso il pilastro finanziario dell’acquisto immobiliare, richiede competenza, tempestività e una profonda conoscenza del mercato creditizio.

In questo contesto dinamico e competitivo, MUTUIcasa si distingue come un partner affidabile per le agenzie immobiliari, offrendo una soluzione innovativa e all’avanguardia: la Piattaforma Analisi Mutui (P.A.M.), in grado di ottimizzare la ricerca del mutuo e garantire soluzioni finanziarie su misura, in perfetta armonia con le esigenze dei clienti.

Il mutuo diventa smart con MUTUIcasa

Fondata nel 2002 da Paolo Ferrari e nominata quest’anno “Leader nell’innovazione della Mediazione Creditizia”, MUTUIcasa ha saputo rivoluzionare il settore immobiliare e finanziario con strategie sempre al passo coi tempi.

Oltre 20 anni di esperienza fanno la differenza quando si tratta di offrire soluzioni personalizzate per le diverse esigenze creditizie. E ciò è tanto più importante nel settore immobiliare dal momento che, chi acquista casa, vuole farlo senza sorprese e con la certezza del mutuo.

Con la P.A.M., Piattaforma Analisi Mutui, la mediazione con agenti e broker esterni diventa superata, in favore di un sistema che semplifica e velocizza qualsiasi pratica di richiesta mutuo. Sviluppata dall’azienda già nel 2011, questa piattaforma permette all’agenzia immobiliare di gestire in totale autonomia l’erogazione del mutuo del proprio cliente, senza doversi appoggiare ad alcun professionista esterno, il tutto in modo digitalizzato.

Predelibera mutuo in meno di 60 secondi

Grazie a un costante aggiornamento della piattaforma, la Piattaforma Analisi Mutui è in grado di restituire un piano di finanziamento quasi istantaneamente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi alla perizia dell’immobile e i controlli delle banche dati del cliente.

Così facendo, l’agente immobiliare può preanalizzare la possibile richiesta di mutuo del cliente in soli 60 secondi. Dopo aver inserito alcune informazioni, la piattaforma offre una delibera preventiva del mutuo con uno o più istituti di credito.

Nel caso in cui l’esito sia positivo, la documentazione necessaria viene inviata al back-office che si occupa di istruire la pratica in modo efficiente e accurato. La pratica si conclude con la firma della documentazione, utilizzando il riconoscimento biometrico a norma di legge direttamente sul cellulare.

MUTUIcasa: quali vantaggi per le agenzie immobiliari partner?

In un settore estremamente competitivo come quello immobiliare, rimanere all’avanguardia è cruciale per garantire ai propri clienti un servizio eccellente. Ecco perché la P.A.M. rappresenta attualmente uno strumento rivoluzionario nel settore creditizio. Rispetto alla tradizionale mediazione, la P.A.M. si distingue per i risultati reali e concreti che offre, superando ampiamente ogni comparatore o calcolatore attualmente in uso.

Ma cosa può offrire in più ad un’agenzia immobiliare? Vediamo qualche punto chiave:

aggiornamento in tempo reale dei tassi : la P.A.M. permette di confrontare i profili dei clienti con le policy aziendali e gli interessi aggiornati provenienti da diversi istituti di credito. Questo significa essere sempre un passo avanti nella ricerca della soluzione finanziaria perfetta.

: la P.A.M. permette di confrontare i profili dei clienti con le policy aziendali e gli interessi aggiornati provenienti da diversi istituti di credito. Questo significa essere sempre un passo avanti nella ricerca della soluzione finanziaria perfetta. Flessibilità senza limiti : ovvero la possibilità di personalizzare ogni tipologia di mutuo per qualsiasi scopo, con diverse durate e la possibilità di finanziare fino al 100% del prezzo di acquisto, fermo restando il valore di perizia dell’immobile.

: ovvero la possibilità di personalizzare ogni tipologia di mutuo per qualsiasi scopo, con diverse durate e la possibilità di finanziare fino al 100% del prezzo di acquisto, fermo restando il valore di perizia dell’immobile. Condizioni di favore: tramite la P.A.M., è possibile collaborare con qualsiasi banca presente sul territorio nazionale, alcune delle quali applicano agevolazioni ai clienti delle agenzie partner.

tramite la P.A.M., è possibile collaborare con qualsiasi banca presente sul territorio nazionale, alcune delle quali applicano agevolazioni ai clienti delle agenzie partner. Sistema di caricamento pratiche intuitivo: la P.A.M. permette alle agenzie di gestire in autonomia i clienti, caricando i documenti necessari direttamente sul back-office di MUTUIcasa.

la P.A.M. permette alle agenzie di gestire in autonomia i clienti, caricando i documenti necessari direttamente sul back-office di MUTUIcasa. Monitoraggio avanzamento delle pratiche: con MUTUIcasa le agenzie immobiliari possono monitorare l’avanzamento delle pratiche dei propri clienti, per una comunicazione chiara durante l’intero processo.

con MUTUIcasa le agenzie immobiliari possono monitorare l’avanzamento delle pratiche dei propri clienti, per una comunicazione chiara durante l’intero processo. Accredito del mutuo direttamente ai privati e alle aziende.

In definitiva, la P.A.M. è molto più di una semplice piattaforma di analisi dei mutui; è un partner fidato per le agenzie immobiliari che desiderano offrire servizi finanziari di alta qualità e rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione. Con il “Progetto MUTUIcasa per gli Agenti Immobiliari”, le agenzie possono offrire ai propri clienti la velocità, la flessibilità e le condizioni vantaggiose che cercano, rafforzando al contempo la propria competitività.