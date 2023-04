Multe salatissime a chi tiene le case sfitte. Ecco dove

Fonte: Shutterstock

Il Belgio ha un grosso problema abitativo. Bastarebbe girare per il centro di una città importante come Anversa per rendersene conto: intere vie nella zona intorno alla (bellissima) piazza principale sono completamente disabitate, un colpo d’occhio scioccante in una città portuale che ha ancora oggi un florido commercio di preziosi fra le sue attività principali.

Problema prezzi

Il problema non è la mancanza di appartamenti. A Bruxelles ogni anno vengono costruite 3.500 nuove case. Le ONG e le associazioni di volontariato sostengono che si guarda più alle esigenze degli investitori privati che a quelle dei cittadini. Con l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione in crescita, la situazione peggiorerà ulteriormente anche a Bruxelles, come in altre parti. Secondo l’ONG Housing Europe i rincari degli affitti sono alle stelle raggiungendo livelli record. Una tendenza confermata anche da Eurostat. Stando ai nuovi dati, i prezzi delle case sono aumentati del 9,4% nella zona-euro e del 10% nell’Unione europea rispetto allo scorso anno. A certi prezzi, chi deve abitare rinuncia e chi deve affittare tiene il punto.

Stop case vuote

Ecco perché il Belgio prende ora sul serio il gran numero di case vuote presenti nel Paese, in particolare nella Vallonia, una delle sue regioni francofone. La Giunta regionale ha così stabilito che d’ora in poi sarà reato lasciare un’abitazione disabitata. Previste multe che vanno dai 500 euro ai 12.500 euro. Si tratta di una misura che fa parte del piano “per rafforzare la lotta contro gli alloggi sfitti”.

“Tenere vuoto un edificio o una parte di un edificio destinato all’edilizia abitativa costituirà d’ora in poi un’infrazione”, ha riassunto Christophe Collignon, ministro vallone dell’Edilizia. “Questa misura è attesa da 10 anni. Entro pochi mesi potremo rimettere sul mercato alcune case non occupate”, ha detto il ministro a Le Soir, ripreso dal sito di settore idealista.it.

Verso un’occupazione ottimale

In particolare, sarà considerata non occupata ogni abitazione con un “consumo inferiore a 15 metri cubi di acqua all’anno o inferiore a 100 kWh all’anno”, ha spiegato Elio Di Rupo, ministro-presidente della Vallonia. Aggiungendo che “il giudice potrà ordinare qualsiasi misura utile a occupare casa” e che “saranno previste multe anche per lunghi periodi di vacanza”.

In questo modo la Vallonia combatterà il proliferare delle numerose case vuote incoraggiando i proprietari a considerare ogni possibilità che consenta un’occupazione ottimale. “Con la crisi abitativa che stiamo vivendo in Vallonia, non è più normale lasciare alcune proprietà disabitate”, hanno spiegato dal governo vallone.

Secondo Le Soir, la multa applicabile ai proprietari sarà compresa tra i 500 e i 12.500 euro per abitazione, “a seconda della lunghezza della facciata e del numero di piani dell’abitazione, per un periodo di dodici mesi senza interruzione della locazione”.