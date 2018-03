La casa del futuro è stampata in 3D in 24 ore e costa 10mila dollari

editato in: da

Spaziosa, economica e si costruisce in 24 ore. Laè realtà ed è stata realizzata da Icon, una startup di Austin.

Proprio nella città statunitense è stata svelata la stampante, che si chiama Vulcan, e rappresenta il fulcro dell’innovazione. È trasportabile su camion, in modo da essere ricollocata per stampare case anche altrove, utilizza materiali facilmente rintracciabili, e agisce stampando la casa un livello dopo l’altro, come fossero mattoni appoggiati l’uno sull’altro. Il risultato è un’abitazione le cui dimensioni variano dai 55 ai 75 metri quadrati: due camere, una cucina e un bagno (mentre il tetto non viene stampato ma costruito a parte) costruite secondo gli standard dell’International Building Code.

La casa ha un costo di 10mila dollari. La società sta al momento realizzando i primi test di abitabilità installando sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria, e intende abbattere il prezzo di costruzione dai 10mila dollari necessari oggi fino a 4mila dollari per un’intera costruzione abitabile: “È molto più economica di una casa americana convenzionale”, ha dichiarato Jason Ballard, uno dei fondatori della startup.

Secondo i piani della compagnia le prime cento case verranno costruite l’anno prossimo a El Salvador, uno dei paesi più poveri al mondo, in collaborazione con New Story, un’associazione nonprofit che si occupa proprio di soluzioni d’abitazione a basso costo.

Vulcan e la tecnologia di stampa 3D “miglioreranno di dieci volte” la costruzione delle abitazioni, grazie a tecniche più veloci, con meno sprechi e più economiche. Senza considerare poi la possibilità di cambiare il disegno delle case, un’eventualità facilmente offerta dal meccanismo di progettazione che sta alla base di questo tipo di stampa: per apportare modifiche alla struttura è infatti sufficiente modificare la tavolozza di disegno.

Leggi anche:

Studente crea il suo apparecchio per i denti con la stampante 3D

In Danimarca la prima casa biologica fatta con gli scarti agricoli

Casa: ecco il nuovo elenco dei lavori per cui non serve chiedere il permesso