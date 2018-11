Immobiliare, nuda proprietà: mercato in crescita (+1,3%)

editato in: da

(Teleborsa) Segno più per le compravendite di abitazioni con la formula della nuda proprietà, che nel 2017 registrano un volume di 24.021 unità con un incremento dell’1,3% rispetto al 2016. Lo rivela Mutuionline.it

Un dato da accogliere positivamente, visto che i prezzi delle case negli ultimi tempi (scesi fino al 40% dal 2007 al 2017) hanno portato ad acquistare immobili liberi piuttosto che in nuda proprietà.

NUDA PROPRIETA’ FA RIMA CON INVESTIMENTO – Chi acquista un immobile in nuda proprietà in genere non ha necessità di occuparlo come prima casa: molto più frequente è invece la finalità di investimento a lungo termine, a un prezzo che difficilmente riuscirebbe a strappare anche in periodi come questo. Secondo una ricerca del Gruppo Tecnocasa che analizza le transazioni immobiliari nel primo semestre dell’anno, il 79,5% degli acquisti è avvenuto a scopo di investimento (era il 72,7% lo scorso anno), mentre il 20,5% ha riguardato l’abitazione principale.

L’IDENTIKIT: CHI ACQUISTA – L’acquisto molto più frequente a scopo di investimento suggerisce che l’età media di chi compra una casa occupata dal suo proprietario sia tra i 45 e i 54 anni (27,3%), ma una buona percentuale ha anche un’età più matura, tra i 55 e i 64 anni (23,6% del campione rilevato). La formula di abitazione maggiormente scambiata è il trilocale con il 38,5% sul totale del campione, seguita dal bilocale per il 32,7% delle volte.

E CHI VENDE – Chi vende lo fa nel 79,1% dei casi perché necessita di liquidità, per mantenere un tenore di vita adeguato o per aiutare i figli nell’acquisto della casa.

Acquistare solo la proprietà dell’immobile: come funziona – Da un punto di vista giuridico la nuda proprietà di un immobile esclude l’acquisizione di un diritto reale di godimento del bene. Questa forma comporta infatti l’acquisizione della sola proprietà ma non l’usufrutto del bene, che resta invece al vecchio proprietario vita natural durante.