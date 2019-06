Comprare casa al mare: le 10 zone più care d’Italia

Chi non sogna una bella casa al mare affacciata su una delle magnifiche coste italiane, magari su un'isola? Un sogno che può rivelarsi molto caro. Comprare casa sulle riviere più famose e ambite d'Italia, infatti, ha prezzi proibitivi e può arrivare a costare anche fino al 234% della media nazionale (1.879 euro al metro quadro). Scopriamo quali sono in Italia le zone più care per una casa al mare, in base ai prezzi indicati da una ricerca di Immobiliare.it.