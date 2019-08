Le città più care dove vivere come studente fuori sede nel 2019

Prosegue il rincaro degli affitti in tutte le principali città italiane. A registrare il trend in aumento è stata un'analisi stilata da Immobiliare.it che, prese in considerazione 14 mete, ha mostrato come studenti e lavoratori fuori sede debbano sborsare cifre sempre più alte per permettersi una camera. Unica eccezione, Bari: nel capoluogo pugliese, infatti, si è verificato un calo del 2% rispetto al 2018 (Palermo invece conteggia meno domande di affitto dai fuori sede). L'amministratore delegato di Immobiliare.it, Carlo Giordano, ha sottolineato che il rincaro è in corso da diversi anni e che ciò è dovuto al fatto che ci sono sempre più soggetti interessati all'affitto di stanze nelle varie città, anche con stipule di contratti brevi. "Una domanda così ampia e diversificata ha portato l'offerta immobiliare a ridursi e, di conseguenza, continua a trascinare i costi verso l'alto", ha spiegato Giordano.