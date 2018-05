La casa-navicella Spaceship. Si tratta di una soluzione totalmente green nata da un'idea di Rubner Haus e creata in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Torino. I suoi creatori l'hanno definita un “organismo autosufficiente”, in grado di sfruttare il sole per produrre energia, ossigeno, acqua e persino cibo per i suoi abitanti.