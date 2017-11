Casa, un italiano su due si affida all’agenzia. Ma quanto costa!...

(Teleborsa) Acquistare casa, si sa, è un passaggio fondamentale nella vita di tutti noi. Per questo, sono sempre di più gli italiani che preferiscono affidarsi a chi può guidarli nella scelta con competenza e buoni consigli. Dall’indagine Tecnoborsa 2017 è, infatti, emerso che più della metà degli acquirenti residenti nelle sei maggiori città italiane – Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova – ha dichiarato di aver fatto ricorso all’aiuto di un’agenzia immobiliare, anche se la percentuale è leggermente scesa rispetto alle precedenti rilevazioni toccando il suo minimo storico. Lo comunica una nota di Tecnoborsa.

MA QUANTO COSTA! – Andando a indagare sulle motivazioni che spingono le famiglie a non utilizzare questi professionisti del settore è emerso che la ragione principale rimane il costo troppo elevato; è cresciuta la quota di chi ha indicato come causa del mancato ricorso la scarsità dei servizi.

Chi fa da sé -… Non tutti però scelgono di far ricorso a un team di professionisti, preferendo il fai da te. Circa un terzo degli acquirenti ha dichiarato di aver fatto tutto da solo senza ricorrere all’aiuto di nessuna figura professionale, fatta eccezione del notaio. Poco meno della metà delle famiglie acquirenti è venuta a conoscenza del bene comprato recandosi direttamente presso un’agenzia o leggendo annunci pubblicati sempre da queste ultime sui diversi canali informativi. Il ricorso all’agenzia immobiliare è più alto tra coloro che hanno venduto, con uno scarto di 8,2 punti percentuali e, a differenza di quanto rilevato per la domanda, c’è stato un aumento di coloro che vi hanno fatto ricorso. Dall’analisi dell’offerta è emerso un lieve decremento di chi ha fatto valutare il bene prima di venderlo e, in questo caso, è molto alta la quota di chi si rivolge a un professionista, in modo particolare a un agenzia immobiliare, rispetto al fai da te. Infine, chi vende ricorre principalmente all’agenzia immobiliare mentre chi acquista preferisce valutare il bene da solo.