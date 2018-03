Casa, arriva la liberalizzazione delle ristrutturazioni

editato in: da

Sono in vigore dal 26 maggio le norme che liberalizzano la maggior parte dei lavori in casa. Anche se per alcuni interventi è previsto comunque l’obbligo di inviare ai Comuni una relazione tecnica sulla tipologia di lavori che si intende effettuare. Il tecnico dovrà attestare che saranno realizzati a norma di legge.

Nessun obbligo di denuncia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non interessano parti strutturali. Liberalizzati pure i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche interne alla casa o al palazzo. Dunque si potranno sostituire gli impianti e/o i servizi sanitari, rifare i pavimenti, aggiungere impianti di allarme e inferriate senza alcuna comunicazione. Possibile anche predisporre scivoli e monta scale o installare nuovi ascensori purché all’interno del palazzo.

Per le opere di ristrutturazione di maggiore importanza e per quelle che riguardano l’esterno del palazzo, è invece obbligatorio inviare una nota informativa al Comune con la quale, però, non si richiedono autorizzazioni: si tratta, infatti, di un avviso di inizio lavori. La nota deve essere anche accompagnata dal progetto e da una relazione con la quale il tecnico abilitato attesti, sotto la sua responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Rientrano nella categoria con obbligo di progetto e relazione l’apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, sempre che non si tocchino i muri maestri e non si aumenti il numero delle stanze.

Resto l’obbligo della Dia per gli interventi che aumentano il valore catastale dell’immobile. Scompare, invece, la Dia, sostituita da semplice comunicazione per i pannelli fotovoltaici e per i pannelli solari termici, purché, però, non ci sia il serbatoio esterno a vista.