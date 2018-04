Casa, italiani sempre più soddisfatti della propria abitazione

editato in: da

(Teleborsa) Che la casa occupi un posto speciale nel cuore degli italiani non è certo un segreto. Sarà per questo che ha un ruolo sempre più centrale per le famiglie e rispecchia la personalità di chi ci abita: la scelta dei colori, dell’arredamento, l’organizzazione degli spazi, ma anche il modo di “viverla” sono unici.

COMODITA’ E RISPARMIO – Cosa preferiscono gli italiani? In assoluto sono orientati sugli stili moderno o scandinavo, con il soggiorno che diventa l’ambiente principale; sono soddisfatti della propria abitazione, sempre più luogo dove rifugiarsi dalla frenesia e dallo stress della vita quotidiana, anche se vorrebbero una casa che permetta di risparmiare sui costi di manutenzione e che sia polifunzionale. Domotica e smart home e il mix tra un arredamento low-cost e oggetti importanti di design sono tra i maggiori trend di innovazione.

SETTORE IN CRESCITA – A rivelarlo i principali risultati dell’ultimo Osservatorio Compass sul settore dell’arredamento realizzato in occasione della settimana del design milanese, da cui emerge il forte interesse degli italiani per il comparto, con la crescita dei finanziamenti erogati nel 2017 che hanno superato € 1,7 miliardi (+5,4% sul 2016), e con un importo medio finanziato di oltre € 2.400. Un settore in cui il credito al consumo ha un ruolo sempre più decisivo sia per rispondere ai bisogni delle famiglie sia per supportare la crescita del settore, alla luce anche delle previsioni ottimistiche di aumento delle vendite per il prossimo anno per oltre il 40% degli operatori convenzionati intervistati.

CASA DOLCE CASA, MA… – Ma gli italiani sono soddisfatti della propria abitazione? La risposta è stata positiva per il 65% degli intervistati. Nonostante questo non mancano alcune valutazioni critiche, come la necessità di un intervento di ristrutturazione (per il 37%) e, in misura minore, sulle dimensioni e sulla luminosità del luogo in cui vivono. Solo il 17%, invece, dichiara di aver problemi di vicinato.

QUELLA IDEALE? CONSUMI RIDOTTI E POLIFUNZIONALE – Il 55% vorrebbe una casa che permetta di risparmiare sui costi di manutenzione e sui consumi, ma che sia anche polifunzionale (per il 53%), con spazi adattabili alle diverse esigenze quotidiane della famiglia. Per una quota inferiore (28%) l’abitazione dovrebbe essere ecologica ed ecosostenibile.

GLI INCENTIVI CHE FANNO GOLA – L’Osservatorio Compass, inoltre, ha analizzato anche il livello di conoscenza e l’impatto dei bonus fiscali sulle vendite: tre italiani su quattro sono a conoscenza degli incentivi per il 2018, e tra chi è al corrente oltre la metà dichiara di volerli utilizzare, soprattutto per la ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. In ogni caso, l’80% dei convenzionati intervistati è d’accordo nel riconoscere agli incentivi fiscali un importante contributo per la crescita del settore, che potrebbe incidere per quasi il 40% delle vendite.