Casa, quale puoi comprare (in metri quadri) con 200 mila euro in Italia

Quale casa puoi comprare con 200 mila euro? Chi ha acquistato o venduto un’abitazione almeno una volta lo sa: il prezzo del mattone non è lo stesso in tutta Italia. Così un immobile di 60 metri quadri ha un valore diverso a seconda che sia a Milano oppure a Roma. Lo dimostra ancora una volta una ricerca realizzata dall’Ufficio studi di Tecnocasa, che ha cercato di capire quanti metri quadri abitativi sia possibile acquistare con 200 mila euro in giro per lo Stivale.

Secondo la ricerca la città italiana in cui 200 mila euro “valgono di meno” è Roma, dove con questo budget è possibile acquistare un’abitazione di 66 metri quadri, con un prezzo medio di 3.043 al metro quadro. Se l’appartamento si trova in una zona centrale poi i prezzi salgono arrivando sino a 38 metri quadri per 200 mila euro, una cifra che aumenta ancora di più se si parla del centro storico.

La Capitale è seguita da Milano, dove con gli stessi soldi si ha a disposizione un immobile da 71 metri. Anche in questo caso però le zone più famose presentano prezzi piuttosto alti e nel centro della città meneghina un appartamento di 35 metri quadri può arrivare a costare 200 mila euro.

Segue Firenze, dove il budget permette di comprare un’abitazione da 77 metri quadri (61 al centro) e Napoli, dove la media è di circa 69 metri quadri. Nella classifica troviamo poi Bologna, dove è possibile avere una casa di 108 metri quadri con 200 mila euro, Torino (140 mq), Bari (142 mq), Verona (146 mq) e Genova con 163 mq.

La città più economica d’Italia per quanto riguarda il mattone è, secondo Tecnocasa, Palermo. Qui il prezzo al metro quadro è di 1.172 euro e con quei soldi è possibile avere una casa di 171 metri quadrati. Le informazioni diffuse da Tecnocasa sono molto importanti per chi vuole acquistare o vendere casa, ma soprattutto per chi vuole fare un buon investimento scegliendo la città migliore in cui spendere i propri soldi.