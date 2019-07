Amazon punta il mercato immobiliare, adesso puoi comprare casa online

editato in: da

Su Amazon.com sarà possibile comprare casa e no, non è uno scherzo. Gli utenti interessati all’acquisto di un’immobile adesso potranno effettuare online le loro ricerche.

Il colosso della tecnologia ha avviato una collaborazione con Realogy, una delle più grandi società di intermediazione immobiliare residenziale operante negli Stati Uniti, ed ha creato un servizio chiamato TurnKey che, di fatto, facilita la ricerca di un immobile in vendita e, rapidamente e con pochi semplici click, mette in contatto gli utenti con gli agenti immobiliari.

Il servizio TurnKey di Amazon funziona così: i clienti che si iscrivono al nuovo servizio dovranno collegarsi ad Amazon.com e, oltre alle loro credenziali, dovranno fornire dettagli e informazioni inerenti all’area in cui stanno cercando casa e, di conseguenza, verranno indirizzati ad un broker immobiliare che già opera in quella zona.

Amazon, dunque, sarà solo la piattaforma da utilizzare per iniziare la ricerca. La vera novità, tuttavia, è quella relativa al credito riconosciuto agli acquirenti. Per invogliare le persone ad utilizzare Amazon.com per comprare casa, infatti, il sito ha deciso di mettere a disposizione una sorta di bonus.

Tutti quelli che acquisteranno una proprietà tramite il servizo TurnKey, nello specifico, verranno ricompensati con un credito pari a 5mila dollari da spendere su Amazon Home Services (per esempio in prodotti per la pulizia o attrezzi per le riparazioni domestiche) o per l’acquisto di disposizitivi elettronici intelligenti – sempre per la casa – come Alexa.

Il credito ottenuto, comunque, sarà comunque proporzionato al costo della casa acquistata dall’utente. Per avere un buono da 5mila dollari, è bene precisarlo, sarà necessario comprare un immobile cui prezzo sia superiore ai 700mila dollari. Il buono Amazon sarà coperto da Realogy che, con lo scopo di arrivare ad una fetta più ampia di clienti, ha deciso di investire in questo modo i propri soldi.

Da questa collaborazione, ovviamente, trarrà vantaggio anche Amazon. Chi beneficerà del servizio, ricordiamolo, riceverà un buono spendibile in prodotti e accessori acquistabili solo ed esclusivamente sull’e-commerce, il che vuol dire che ci sarà anche una rapida diffusione dei dispositivi smart home (perché molti di più saranno le persone che li acquisteranno e altrettanto numerosi quelli che ne parleranno).

Questa opzione, come è facile intuire, si rivolge al momento al mercato statunitense ma, visti i confini internazionali di Amazon, non stupirebbe se l’idea (qualora avesse successo negli USA) venisse “esportata” anche in Europa.