Uniamo l’Italia online, sosteniamo la Protezione Civile

Italiaonline mette a disposizione la visibilità sui propri siti e portali per dare il via a una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile, per fronteggiare insieme l’emergenza Coronavirus. Tutti i brand del gruppo in campo, per aiutare il Paese dove c’è bisogno. Uniamo l’Italia online

COME DONARE

La donazione può essere effettuata usando le seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso, 226 – Roma

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84Z0306905020100000066387

BIC: BCITITMM

Causale: Italiaonline per la Protezione Civile

