Con 65 euro di pensione al mese, rifiuta eredità da 600mila euro

Marija Zlatic ha 86 anni, vive in un paesino della Serbia orientale in una capanna fatta di fango, indossa abiti consumati e ha poche vettovaglie con le quali prepararsi da mangiare. Eppure è appena diventata ricca: ha ereditato più di 600mila euro dopo la morte del marito, avvenuta cinque anni fa. Ma Marija ha rinunciato ai soldi per continuare a vivere di quel poco che possiede e della sua pensione di 65 euro mensili .

Tutto inizia quando, da giovane, si trasferisce con il marito in Australia. E’ il 1956. Lui lavora come falegname mentre Marija, dopo due anni, è costretta a far rientro in Serbia per accudire la madre malata e lì rimane, senza mai più rivederlo sebbene i contatti fra i due coniugi non si interrompano praticamente mai. L’uomo, nel frattempo è diventato milionario, ha acquistato diversi allevamenti di bestiame che, al momento della morte, ammontano a qualcosa come 3 milioni di dollari.

Cinque anni fa l’uomo muore e, una volta saputo del decesso, Marija si fa aiutare da un vicino a mettersi in contatto con l’ambasciata australiana. Così scopre di essere erede dei suoi possedimenti: le spettano circa 800mila dollari, esentasse. E qui nasce l’inatteso. La donna dona tutto il denaro alla comunità nella quale vive. “Non ho bisogno di denaro- racconta in un’intervista- per me è sufficiente avere pane, acqua e legna per l’inverno”. E ancora: “Dove sono destinata ad andare a breve non avrò bisogno di soldi, così li ho dati via. Gli altri ne hanno bisogno più di me”. E così dicendo ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta.